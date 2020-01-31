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Брестское «Динамо» победило в номинации «Лучший Digital-бренд: видео» на церемонии «Бренд года»

31.01.2020 20:47 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В Минске состоялась ежегодная церемония вручения премий «Бренд года».

«Динамо-Брест» боролось за победу в номинации «Лучший Digital-бренд: видео», учрежденной партнером конкурса AMDG. Эта премия вручается компаниям, которые наиболее активно проявляют себя при работе с видеоконтентом в YouTube.

Победители номинации определяются по результатам проведенного AMDG исследования годовой активности брендов в YouTube. Компании разделены на тематические группы, среди которых можно не только оценить конкурентоспособность бренда в профессиональном направлении, но и проследить за ростом или спадом активности развития канала.

В итоге брестское «Динамо» опередило БАТЭ, ХК «Динамо-Минск», ФК НФК, Федерацию хоккея Беларуси.

Минское «Динамо» победило в номинации «Лучший ребрендинг» и потребительской номинации «Бренда года»

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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В Минске состоялась ежегодная церемония вручения премий «Бренд года».
 
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