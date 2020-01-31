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Брестское «Динамо» победило в номинации «Лучший Digital-бренд: видео» на церемонии «Бренд года»
31.01.2020 20:47 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В Минске состоялась ежегодная церемония вручения премий «Бренд года».
«Динамо-Брест» боролось за победу в номинации «Лучший Digital-бренд: видео», учрежденной партнером конкурса AMDG. Эта премия вручается компаниям, которые наиболее активно проявляют себя при работе с видеоконтентом в YouTube.
Победители номинации определяются по результатам проведенного AMDG исследования годовой активности брендов в YouTube. Компании разделены на тематические группы, среди которых можно не только оценить конкурентоспособность бренда в профессиональном направлении, но и проследить за ростом или спадом активности развития канала.
В итоге брестское «Динамо» опередило БАТЭ, ХК «Динамо-Минск», ФК НФК, Федерацию хоккея Беларуси.
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В Минске состоялась ежегодная церемония вручения премий «Бренд года».
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