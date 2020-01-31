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НХЛ. «Вашингтон» в гостях у «Оттавы», «Рейнджерс» против «Детройта», «Питтсбург» – «Филадельфия»

31.01.2020 23:44 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

НХЛ

Регулярный чемпионат

Рейнджерс – Детройт 4:2 (0:0, 3:0, 1:2)
Дата проведения
1 февраля, 03.00, «Madison Square Garden»
Онлайн матча Видео
1:0 – 29 Бучневич (Крайдер, Зибанежад)
2:0 – 31 Крайдер (Зибанежад, Фокс)
3:0 – 39 Панарин (Деанджело, Фаст)
3:1 – 45 Фаббри (Ларкин)
4:1 – 45 Зибанежад (Панарин, Деанджело)
4:2 – 50 Филппула (Фаббри, Дэйли)

 

Питтсбург – Филадельфия 4:3 (0:1, 3:1, 0:1)
Дата проведения
1 февраля, 03.00, «Consol Energy Center»
Онлайн матча Видео
0:1 – 19 Ворачек (Фараби, Нисканен)
1:1 – 23 Малкин (Хернквист)
2:1 – 25 Раст (Малкин, Кросби)
3:1 – 31 Летанг (Малкин, Кросби)
3:2 – 36 Питлик (Нисканен, Обе-Кубел)
3:3 – 42 Лоутон (Хэйс, Питлик)
4:3 – 60 Кросби ()

 

Каролина – Вегас 3:4 (0:2, 1:0, 2:2)
Дата проведения
1 февраля, 03.30, «RBC Center»
Онлайн матча Видео
0:1 – 3 Штястны (Маршессо, Смит)
0:2 – 9 Маршессо (Смит)
1:2 – 29 Терявяйнен (Ахо, Мартинук)
1:3 – 42 Шмидт (Стоун, Стивенсон)
2:3 – 52 Макгинн (Уильямс, Флери)
3:3 – 56 Ахо (Терявяйнен, Слэвин, Слэвин)

 

Оттава – Вашингтон 3:5 (0:2, 2:1, 1:2)
Дата проведения
1 февраля, 03.30, «Canadian Tire Centre»
Онлайн матча Видео
0:1 – 4 Оши (Врана, Карлсон)
0:2 – 11 Кузнецов (Орлов, Врана)
1:2 – 27 Тирни (Браун, Демело)
1:3 – 30 Овечкин (Уилсон, Бэкстрем)
1:4 – 43 Хагелин (Эллер)
2:4 – 44 Анисимов (Шабо, Дюклер)
3:4 – 51 Шабо (Хэйнси, Эннис)
3:5 – 59 Овечкин (Карлсон)

 

Виннипег – Бостон 1:2 (3 период)
Дата проведения
1 февраля, 04.00, «MTS Centre»
Онлайн матча Видео
1:0 – 6 Лайне (Пионк, Элерс)
1:1 – 19 Бержерон (Пастрняк, Маршанд)

 

Эдмонтон – Сент-Луис 2:0 (2 период)
Дата проведения
1 февраля, 05.00, «Rogers Place»
Онлайн матча Видео
1:0 – 5 Джонс (Беннинг)
2:0 – 5 Драйзайтль (Нюджент-Хопкинс)

 

Анахайм – Тампа-Бэй 0:0 (1 период)
Дата проведения
1 февраля, 06.00, «Honda Center»
Онлайн матча Видео

 

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