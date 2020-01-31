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Джефф Плэтт: «Жду момента, когда смогу сыграть за сборную Беларуси. У нас отлично получилось в первом дивизионе»
31.01.2020 23:32 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Форвард «Автомобилиста» Джефф Плэтт рассказал, что ждет момента, когда сможет сыграть за сборную Беларуси.
«Всегда интересно играть против своих друзей по сборной. В первых сменах я действовал не так удачно, как мне хотелось бы. Наверное потому, что я не был уверен, что буду играть. Но потом влился в темп. Играть против знакомых — это всегда интересно.
Интересно наблюдать за тем, как твои знакомые играют против тебя. В моменте с пятым голом, когда шайба оказалась у Стефановича, я сразу сказал, что он забьет — так и получилось. Я знаю, каким броском обладает Миша. Это, наверное, был его третий подобный момент за матч. Но эти знания, к сожалению, бесполезны, когда ты сидишь на лавке. Я же не могу крикнуть вратарю, какой бросок исполнит Миша.
Жду не дождусь момента, когда смогу сыграть за сборную Беларуси. У нас получилось отлично сыграть в первом дивизионе, насколько я знаю, в команде сейчас хорошая атмосфера. Думаю, одна из главных задач сейчас — сохранить такой настрой до мая, — рассказал Плэтт.
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Джефф Плэтт: «Жду момента, когда смогу сыграть за сборную Беларуси. У нас отлично получилось в первом дивизионе»
Форвард «Автомобилиста» Джефф Плэтт рассказал, что ждет момента, когда сможет сыграть за сборную Беларуси.
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