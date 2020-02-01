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Australian Open. Финал. Мугуруса сыграет с Кенин
01.02.2020 10:47 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В финале Australian Open двукратная чемпионка «Больших шлемов» Гарбинье Мугуруса сыграет с Софией Кенин, которая впервые дошла до решающего матча на таком уровне. В личных встречах американка ведет 1:0.
Australian Open
Мельбурн, Австралия
20 января – 2 февраля 2020
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 49 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Финал
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В финале Australian Open двукратная чемпионка «Больших шлемов» Гарбинье Мугуруса сыграет с Софией Кенин, которая впервые дошла до решающего матча на таком уровне.
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