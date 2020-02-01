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Australian Open. Финал. Мугуруса сыграет с Кенин

01.02.2020 10:47 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В финале Australian Open двукратная чемпионка «Больших шлемов» Гарбинье Мугуруса сыграет с Софией Кенин, которая впервые дошла до решающего матча на таком уровне. В личных встречах американка ведет 1:0.

Australian Open

Мельбурн, Австралия

20 января – 2 февраля 2020

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд –  49 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

София Кенин (США)  Гарбинье Мугуруса (Испания)
Дата проведения
1 февраля, 11.30
Онлайн матча
 
 
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В финале Australian Open двукратная чемпионка «Больших шлемов» Гарбинье Мугуруса сыграет с Софией Кенин, которая впервые дошла до решающего матча на таком уровне.
 
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