ОНТ о «договорняках»: «Игрок взял деньги, чтобы обеспечить результат, но в заявку не попал. Деньги решил не возвращать» 

Источник материала: Tribuna.com

Телеканал ОНТ рассказал об одном анекдотичном случае из дела о договорных матчах в белорусском футболе.

«В футбольных кулуарах рассказывают и об анекдотичных случаях. Например, обвинение по части 2-й статьи 14-й УК РБ : покушение на преступление, не доведенное до конца». Что это? Оказалось, один из футболистов взял деньги, чтобы обеспечить результат, но не попал в заявку на матч. Деньги решил не возвращать и, глядя на игру в баре, обрадовался, когда без его вмешательства ставка сыграла. От того, чтобы увидеть свою фамилию в материалах дела, его это не спасло», – сообщил корреспондент телеканала ОНТ .

Договорные матчи: все новости