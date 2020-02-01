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ОНТ о «договорняках»: «Игрок взял деньги, чтобы обеспечить результат, но в заявку не попал. Деньги решил не возвращать» 

01.02.2020 09:28 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Телеканал ОНТ рассказал об одном анекдотичном случае из дела о договорных матчах в белорусском футболе.

«В футбольных кулуарах рассказывают и об анекдотичных случаях. Например, обвинение по части 2-й статьи 14-й УК РБ : покушение на преступление, не доведенное до конца». Что это? Оказалось, один из футболистов взял деньги, чтобы обеспечить результат, но не попал в заявку на матч. Деньги решил не возвращать и, глядя на игру в баре, обрадовался, когда без его вмешательства ставка сыграла. От того, чтобы увидеть свою фамилию в материалах дела, его это не спасло», – сообщил корреспондент телеканала ОНТ.

Договорные матчи: все новости

 
 
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Телеканал ОНТ рассказал об одном анекдотичном случае из дела о договорных матчах в белорусском футболе.
 
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