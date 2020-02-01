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КХЛ. Минское «Динамо» в гостях у «Сибири»
01.02.2020 12:22 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В регулярном чемпионате КХЛ минское «Динамо», которое уже утратило все шансы на попадание в плей-офф, в гостях играет с «Сибирью».
КХЛ
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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В регулярном чемпионате КХЛ минское «Динамо», которое уже утратило все шансы на попадание в плей-офф, в гостях играет с «Сибирью».
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