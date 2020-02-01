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КХЛ. Минское «Динамо» в гостях у «Сибири»

01.02.2020 12:22 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В регулярном чемпионате КХЛ минское «Динамо», которое уже утратило все шансы на попадание в плей-офф, в гостях играет с «Сибирью».

КХЛ

Регулярный чемпионат

Сибирь – Динамо Минск
Дата проведения
1 февраля, 13.30, «Ледовый дворец спорта Сибирь»
Онлайн матча Видео

 

Барыс – Авангард
Дата проведения
1 февраля, 14.00, «Барыс Арена»
Онлайн матча Видео

 

Металлург Мг – Автомобилист
Дата проведения
1 февраля, 15.00, «Арена-Металлург»
Онлайн матча Видео

 

Сочи – Витязь
Дата проведения
1 февраля, 17.00, «Большой»
Онлайн матча Видео

 

Торпедо – Северсталь
Дата проведения
1 февраля, 17.00, «Нагорный дворец спорта профсоюзов»
Онлайн матча Видео

 

Локомотив – Йокерит
Дата проведения
1 февраля, 17.00, «Арена-2000»
Онлайн матча Видео

 

Ак Барс – Динамо Рига
Дата проведения
1 февраля, 17.00, «Татнефть-Арена»
Онлайн матча Видео

 

Спартак – Динамо Москва
Дата проведения
1 февраля, 17.30, «ЦСКА-Арена»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

Динамо Минск: новости

Таблица КХЛ

 

 
Теги: Минск
 
 
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В регулярном чемпионате КХЛ минское «Динамо», которое уже утратило все шансы на попадание в плей-офф, в гостях играет с «Сибирью».
 
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