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 Николай Вайтюховский: «Разговаривать с белорусскими игроками стало тяжелее, они поняли, что стали более востребованы. Кроме того, мы перестали считаться легионерами в Казахстане»

01.02.2020 11:57 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Директор «Витебска» Николай Вайтюховский в интервью Tribuna.com рассказал о селекционной работе команды.

– В этом году «Витебск» делает ставку на молодых игроков?

– Если ставить перед тренерским штабом задачу непременно занять какое-то высокое место, он не будет брать молодых. Если над тренером будет довлеть результат, он лучше возьмет опытного футболиста без особой перспективы, но готового дать результат здесь и сейчас. Нас это не устраивает. Понятно, есть ребята типа Артема Старгородского. Может быть, возраст уже не позволял ему показывать на поле все свои лучшие качества, но таких игроков в своей футбольной жизни я еще не встречал. Артем – очень порядочный человек и образец поведения для любого молодого игрока. Такие футболисты должны быть в команде, но их не так-то просто заполучить.

Плюс, сейчас на поле должно находиться минимум пять белорусов. Разговаривать с белорусскими игроками стало тяжелее, они поняли, что стали более востребованы. Кроме того, мы перестали считаться легионерами в Казахстане, где совершенно другой уровень зарплат. Футболистов можно понять, наверное, каждый хочет заработать. Что скажешь игроку, которому там предлагают зарплату в три-четыре раза больше?

– Раньше вы не стеснялись говорить о бюджете клуба. На какую зарплату сейчас можете пригласить футболиста?

– В среднем наши игроки зарабатывают порядка полутора тысяч долларов: кто-то чуть больше, кто-то чуть меньше. Это гарантированная часть, но благодаря различным бонусам зарплата ребят может заметно увеличиться, – сказал Вайтюховский.

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Теги: Витебск
 
 
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