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Белорус Дмитрий Лазовский завоевал бронзу на юниорском ЧМ по биатлону

01.02.2020 — Новости Спорта | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Белорусские биатлонисты завоевали первую награду на юниорском чемпионате мира в швейцарском Ленцерхайде. Сегодня в спринтерской гонке на 10 км с двумя огневыми рубежами белорус Дмитрий Лазовский стал бронзовым призером, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белорус Дмитрий Лазовский завоевал бронзу на юниорском ЧМ по биатлону

Якуб Штвртецки, Вебьорн Серум и Дмитрий Лазовский. Фото IBU

Чемпионский титул завоевал норвежец Вебьорн Серум, показавший результат 24 мин. 02,7 сек. при одном промахе на стрельбище. Серебряным призером стал чех Якуб Штвртецки (+25,1 сек.; 0 промахов). Дмитрий Лазовский отстал от победителя на 31,5 сек., не допустив ни одного промаха.

Позже у девушек состоится спринтерская гонка на 7,5 км с двумя заходами на стрельбище.

Мировой юниорский чемпионат по биатлону завершится 2 февраля.

Источник: БелТА

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Теги: Гродно
 
 
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Белорусские биатлонисты завоевали первую награду на юниорском чемпионате мира в швейцарском Ленцерхайде. Сегодня в спринтерской гонке на 10 км с
 
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