Белорус Дмитрий Лазовский завоевал бронзу на юниорском ЧМ по биатлону

Источник материала: Полымя

Белорусские биатлонисты завоевали первую награду на юниорском чемпионате мира в швейцарском Ленцерхайде. Сегодня в спринтерской гонке на 10 км с двумя огневыми рубежами белорус Дмитрий Лазовский стал бронзовым призером, сообщает корреспондент БЕЛТА.





Чемпионский титул завоевал норвежец Вебьорн Серум, показавший результат 24 мин. 02,7 сек. при одном промахе на стрельбище. Серебряным призером стал чех Якуб Штвртецки (+25,1 сек.; 0 промахов). Дмитрий Лазовский отстал от победителя на 31,5 сек., не допустив ни одного промаха.

Позже у девушек состоится спринтерская гонка на 7,5 км с двумя заходами на стрельбище.

Мировой юниорский чемпионат по биатлону завершится 2 февраля.

Источник: БелТА