«Ливерпуль» не проигрывает 42 матча в чемпионате Англии. До рекорда «Арсенала» – 7 игр

Источник материала: Tribuna.com

разгромил «Саутгемптон» (4:0) в 25-м туре Премьер-лиги.

Команда тренера продлила беспроигрышную серию в чемпионате Англии до 42 матчей.

По этому показателю «Ливерпуль» сравнялся с , чья серия без поражений в 1977-1978 годах составила 42 игры.

По длительности беспроигрышной серии в чемпионате Англии мерсисайдцев опережает только , не проигравший 49 матчей в промежутке с 2003 по 2004 год.

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