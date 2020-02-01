|
«Ливерпуль» не проигрывает 42 матча в чемпионате Англии. До рекорда «Арсенала» – 7 игр
01.02.2020 20:17 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Команда тренера
По этому показателю «Ливерпуль» сравнялся с
По длительности беспроигрышной серии в чемпионате Англии мерсисайдцев опережает только
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Ливерпуль» разгромил «Саутгемптон» (4:0) в 25-м туре Премьер-лиги.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)