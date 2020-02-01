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«Ливерпуль» не проигрывает 42 матча в чемпионате Англии. До рекорда «Арсенала» – 7 игр

01.02.2020 20:17 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

«Ливерпуль» разгромил «Саутгемптон» (4:0) в 25-м туре Премьер-лиги.

Команда тренера Юргена Клоппа продлила беспроигрышную серию в чемпионате Англии до 42 матчей.

По этому показателю «Ливерпуль» сравнялся с «Ноттингем Форест», чья серия без поражений в 1977-1978 годах составила 42 игры.

По длительности беспроигрышной серии в чемпионате Англии мерсисайдцев опережает только «Арсенал», не проигравший 49 матчей в промежутке с 2003 по 2004 год.

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«Ливерпуль» разгромил «Саутгемптон» (4:0) в 25-м туре Премьер-лиги.
 
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