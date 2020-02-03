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Уткин об идее Гинера расширить РПЛ за счет клубов из СНГ: «Что сделать, чтобы стать сильнее? Объединиться со слабаками»

03.02.2020 20:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Журналист Василий Уткин прокомментировал предложение президента ЦСКА Евгения Гинера расширить РПЛ за счет клубов из стран СНГ. Напомним, что ранее президент ЦСКА Евгений Гинер предложил расширить чемпионат России путем приглашения казахских, армянских, белорусских команд.

«Я посмотрел интервью Гинера [Нобелю Арустамяну]. Боже мой, какая тоска. Ведь там нет ни одного живого слова, вообще ничего. Просто удивительно, какая пустота у Евгения Ленноровича вместо воображения. Действительно менеджер XX века в веке XXI.

Самая его румяная и животрепещущая мысль – это расширение Премьер-лиги за счет клубов из ближнего зарубежья, хотя это такое отжившее слово – за счет клубов из Казахстана, Армении, Грузии. Там же сильные команды, говорит Евгений Леннорович.

Евгений Леннорович, извините, у меня такой вопрос, а вы храните сбережения в казахстанской, армянской, грузинской валюте, нет? А кто слышал про сильные клубы из Казахстана, Армении, Грузии? А что случилось с расширением лиги за счет Украины, вы помните?

Но самое потрясающее: мы уже не надеемся, что сильные клубы будут в Красноярске, Новосибирске, Иркутске (привет, Женя Савин), во Владикавказе? Мы уже об этом не думаем, нам это не нужно? Нам нужно, что в Казахстане были сильные клубы?

Ну что ж, прекрасная идея. Самое главное – новая, животрепещущая. Что надо сделать, чтобы стать сильнее? Объединиться со слабаками.

И еще. Не то что главный, но такой сквозной пафос Гинера: я все делаю правильно, посмотрите – на свои ресурсы, растим молодых, то-се, пятое-десятое. Что будет, если мы станем привозить сюда бывших обладателей «Золотого мяча», кому это надо?

И это говорит человек, который а момент своего прихода побил трансферные рекорды, добился с помощью этого качественного усиления большого успеха – выигрыша еврокубка. И вот сейчас... Ну что говорить – все в прошлом», – высказался Уткин.

Евгений Гинер: «Надо расширять РПЛ за счет приглашения казахских, армянских, белорусских сильных команд»

 
 
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Журналист Василий Уткин прокомментировал предложение президента ЦСКА Евгения Гинера расширить РПЛ за счет клубов из стран СНГ.
 
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