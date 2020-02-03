ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Игорь Ковалевич: «За Алыкулова «Неман» получит 250 тысяч долларов? Думаю, это недалеко от истины»

03.02.2020 19:46 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Немана» Игорь Ковалевич рассказал о переходе Гулжигита Алыкулова в «Кайрат».

- После яркого минувшего сезона для Алыкулова удержать его было нереально?

– В контракте были прописаны и отступные, и условие согласия самого футболиста. Ему поступало очень много предложений, да и в «Кайрат» он перешел, скажем так, со второго раза. Команда достойная — мы рады за Гулжигита. Плюс, наверное, алматинцы сделали ему серьезное финансовое предложение.

- Казахстанские СМИ писали, что «Неман» получит за него 250 тысяч долларов.

– Такие вопросы лучше адресовать руководству клуба. Но, думаю, это недалеко от истины, – сказал Ковалевич.

Агент Алыкулова: «Переход в «Кайрат» – не приговор его европейской карьере. Посмотрите, куда уезжают люди из чемпионата Казахстана»

Чемпионат Беларуси: трансферы

 
 
Ссылка на источник 81
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер «Немана» Игорь Ковалевич рассказал о переходе Гулжигита Алыкулова в «Кайрат».
 
Новости дня
Новости спорта
 
Жена Соловья: «Однажды Золотов померил бутсы Артема, и год после этого не сложился. Вот было делов! Чуть не повесил на Колю всех собак!»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

Свежие газеты

02.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
03.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Новости Спорта)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика