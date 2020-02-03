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Игорь Ковалевич: «За Алыкулова «Неман» получит 250 тысяч долларов? Думаю, это недалеко от истины»
03.02.2020 19:46 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер «Немана»
- После яркого минувшего сезона для
– В контракте были прописаны и отступные, и условие согласия самого футболиста. Ему поступало очень много предложений, да и в «Кайрат» он перешел, скажем так, со второго раза. Команда достойная — мы рады за Гулжигита. Плюс, наверное, алматинцы сделали ему серьезное финансовое предложение.
- Казахстанские СМИ писали, что «Неман» получит за него 250 тысяч долларов.
– Такие вопросы лучше адресовать руководству клуба. Но, думаю, это недалеко от истины, – сказал Ковалевич.
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Главный тренер «Немана» Игорь Ковалевич рассказал о переходе Гулжигита Алыкулова в «Кайрат».
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