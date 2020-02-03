Игорь Ковалевич: «За Алыкулова «Неман» получит 250 тысяч долларов? Думаю, это недалеко от истины»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Немана» Игорь Ковалевич рассказал о переходе Гулжигита Алыкулова в «Кайрат».

- После яркого минувшего сезона для Алыкулова удержать его было нереально?

– В контракте были прописаны и отступные, и условие согласия самого футболиста. Ему поступало очень много предложений, да и в «Кайрат» он перешел, скажем так, со второго раза. Команда достойная — мы рады за Гулжигита. Плюс, наверное, алматинцы сделали ему серьезное финансовое предложение.

- Казахстанские СМИ писали, что «Неман» получит за него 250 тысяч долларов.

– Такие вопросы лучше адресовать руководству клуба. Но, думаю, это недалеко от истины, – сказал Ковалевич.

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