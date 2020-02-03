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Кубок Федерации. Кубарева прилетела в Гаагу вместе со сборной Беларуси на матч с нидерландками
03.02.2020 23:08 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В рамках
Сегодня наша сборная прилетала в Гаагу. Вместе с командой в Нидерландах находится Анна Кубарева, информирует корреспондент
Ранее
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В рамках Кубка Федерации по теннису 7-8 февраля пройдет матч за право выхода в апрельский финал между командами Беларуси и Нидерландов.
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