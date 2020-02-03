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Кубок Федерации. Кубарева прилетела в Гаагу вместе со сборной Беларуси на матч с нидерландками

03.02.2020 23:08 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В рамках Кубка Федерации по теннису 7-8 февраля пройдет матч за право выхода в апрельский финал между командами Беларуси и Нидерландов.

Сегодня наша сборная прилетала в Гаагу. Вместе с командой в Нидерландах находится Анна Кубарева, информирует корреспондент Tribuna.com. Отметим, что спортсменка занимает 476 место в рейтинге WTA.

Ранее сообщалось, что в состав сборной Беларуси включены Арина Соболенко, Александра Саснович, Ольга Говорцова, Виктория Азаренко и Лидия Морозова. Татьяна Пучек — капитан команды.

 
 
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В рамках Кубка Федерации по теннису 7-8 февраля пройдет матч за право выхода в апрельский финал между командами Беларуси и Нидерландов.
 
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