Кубок Федерации. Кубарева прилетела в Гаагу вместе со сборной Беларуси на матч с нидерландками

Источник материала: Tribuna.com

В рамках Кубка Федерации по теннису 7-8 февраля пройдет матч за право выхода в апрельский финал между командами Беларуси и Нидерландов.

Сегодня наша сборная прилетала в Гаагу. Вместе с командой в Нидерландах находится Анна Кубарева, информирует корреспондент .com. Отметим, что спортсменка занимает 476 место в рейтинге WTA.

Ранее сообщалось, что в состав сборной Беларуси включены Арина Соболенко, , Ольга Говорцова, Виктория Азаренко и Лидия Морозова. Татьяна Пучек — капитан команды.