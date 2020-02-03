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Николай Ходасевич: «Первый тур чемпионата, где будут играть? В курятниках?
03.02.2020 22:11 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Известный журналист
«Вот нахера
Ну, где они будут играть? Как обычно? В курятниках, да? Я это так называю. Эти маленькие стадиончики, которые непригодные для зрителей, непригодные для игры в футбол. Поэтому эта инициатива кажется мне абсолютно глупой и надуманной. Можно было бы распорядиться этим календарем даже с учетом интересов национальной сборной немного по-другому», – сказал Ходасевич на своем
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Известный журналист Николай Ходасевич раскритиковал новый календарь чемпионата Беларуси.
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