Николай Ходасевич: «Первый тур чемпионата, где будут играть? В курятниках?

Источник материала: Tribuna.com

Известный журналист Николай Ходасевич раскритиковал новый календарь чемпионата Беларуси.

«Вот нахера или «Слуцку» готовиться к 19 марта для того, чтобы стартовать. Чтобы потом еще две недели тренироваться? Второй момент: а как мы там 19 марта будем играть? На каких полях? На искусственных или на натуральных? Если на искусственных, то там не все сборники еще сыграют, есть же у некоторых противопоказания. А натуральные... А кто их подготовит? Март ведь может быть зимним, и не будет никаких условий. Топ-клубы найдут еще, где сыграть, а остальные?

Ну, где они будут играть? Как обычно? В курятниках, да? Я это так называю. Эти маленькие стадиончики, которые непригодные для зрителей, непригодные для игры в футбол. Поэтому эта инициатива кажется мне абсолютно глупой и надуманной. Можно было бы распорядиться этим календарем даже с учетом интересов национальной сборной немного по-другому», – сказал Ходасевич на своем YouTube-канале .

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