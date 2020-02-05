ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Волна» добавила в программу межсезонья матчи с «Лидой» и «Ивацевичами»

05.02.2020 — Новости Спорта | Полесская правда  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полесская правда

>

«Волна» добавила в программу межсезонья матчи с «Лидой» и «Ивацевичами»
Тренерский штаб «Волны» определился с двумя заключительными спаррингами в рамках подготовки к новому сезону. В субботу, 4 апреля, пинчане сыграют с «Лидой» (место встречи будет оговорено позже), а ещё через неделю, 11 апреля, проведут на выезде контрольный матч с «Ивацевичами» (Д3). Кроме того, ведутся переговоры по поводу спаррингов 10 марта и 28 марта (с одним из клубов высшей лиги).

Напомним, что откроет «Волна» программу спаррингов в ближайшее воскресенье, 9 февраля, матчем с командой ДЮСШ-3 (U-18). Игра состоится в манеже Академии футбола. Начало в 11.00.

По информации пресс-службы ФК «Волна-Пинск».

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
> Тренерский штаб «Волны» определился с двумя заключительными спаррингами в рамках подготовки к новому сезону. В субботу, 4 апреля, пинчане сыграют с «Лидой» (место...
 
Новости дня
Новости спорта
 
Париматч-Экстралига. «Лида» против «Могилева» и другие матчи
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

Свежие газеты

04.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
05.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Новости Спорта)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика