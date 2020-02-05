«Волна» добавила в программу межсезонья матчи с «Лидой» и «Ивацевичами»

Источник материала: Полесская правда



Тренерский штаб «Волны» определился с двумя заключительными спаррингами в рамках подготовки к новому сезону. В субботу, 4 апреля, пинчане сыграют с «Лидой» (место встречи будет оговорено позже), а ещё через неделю, 11 апреля, проведут на выезде контрольный матч с «Ивацевичами» (Д3). Кроме того, ведутся переговоры по поводу спаррингов 10 марта и 28 марта (с одним из клубов высшей лиги).

Напомним, что откроет «Волна» программу спаррингов в ближайшее воскресенье, 9 февраля, матчем с командой ДЮСШ-3 (U-18). Игра состоится в манеже Академии футбола. Начало в 11.00.

По информации пресс-службы ФК «Волна-Пинск».