|
«Волна» добавила в программу межсезонья матчи с «Лидой» и «Ивацевичами»
05.02.2020 — Новости Спорта | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Напомним, что откроет «Волна» программу спаррингов в ближайшее воскресенье, 9 февраля, матчем с командой ДЮСШ-3 (U-18). Игра состоится в манеже Академии футбола. Начало в 11.00.
По информации пресс-службы ФК «Волна-Пинск».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
> Тренерский штаб «Волны» определился с двумя заключительными спаррингами в рамках подготовки к новому сезону. В субботу, 4 апреля, пинчане сыграют с «Лидой» (место...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)