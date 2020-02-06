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Глинский перешел из БАТЭ в «Ислочь»
06.02.2020 14:09 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Игрок молодежной сборной Беларуси Владислав Глинский перешел из
19-летний защитник является выпускником академии АБФФ. В 2017 году перебрался в минское «Торпедо», сыграв 10 матчей в первой лиге. За полтора года в «вышке» Владислав провел 30 игр. В августе 2019 года
Вызывался в юношеские и юниорские сборные Беларуси. С 2018 года выступает за молодежную сборную.
Подробную статистику 19-летнего футболиста смотрите
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Игрок молодежной сборной Беларуси Владислав Глинский перешел из БАТЭ в «Ислочь».
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