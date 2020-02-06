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Глинский перешел из БАТЭ в «Ислочь»

06.02.2020 14:09 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Игрок молодежной сборной Беларуси Владислав Глинский перешел из БАТЭ в «Ислочь».

19-летний защитник является выпускником академии АБФФ. В 2017 году перебрался в минское «Торпедо», сыграв 10 матчей в первой лиге. За полтора года в «вышке» Владислав провел 30 игр. В августе 2019 года Глинский подписал контракт с БАТЭ и оставшуюся часть сезона отыграл в дублирующем составе «желто-синих».

Вызывался в юношеские и юниорские сборные Беларуси. С 2018 года выступает за молодежную сборную.

Подробную статистику 19-летнего футболиста смотрите здесь.

Глинский перешел из БАТЭ в «Ислочь»

Ислочь: состав

Ислочь: новости

 
 
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Игрок молодежной сборной Беларуси Владислав Глинский перешел из БАТЭ в «Ислочь».
 
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