|
Нидерланды – Беларусь. В первый игровой день Саснович встретится с Бертенс, Соболенко – с Рус
06.02.2020 15:34 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Состоялась жеребьевка матча Кубка Федерации Нидерланды – Беларусь.
7 февраля
Кики Бертенс (8 WTA) – Александра Саснович (113 WTA)
Аранта Рус (93 WTA) –
8 февраля
Кики Бертенс – Арина Соболенко
Аранта Рус –
Лесли Керкхове (парный разряд: 123 WTA) / Деми Схюрс (парный разряд: 14 WTA) –
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Состоялась жеребьевка матча Кубка Федерации Нидерланды – Беларусь.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)