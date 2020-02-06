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Нидерланды – Беларусь. В первый игровой день Саснович встретится с Бертенс, Соболенко – с Рус

06.02.2020 15:34 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Состоялась жеребьевка матча Кубка Федерации Нидерланды – Беларусь.

Кубок Федерации

7 февраля

Кики Бертенс (8 WTA) – Александра Саснович (113 WTA)

Аранта Рус (93 WTA) – Арина Соболенко (13 WTA)

8 февраля

Кики Бертенс – Арина Соболенко

Аранта Рус – Александра Саснович

Лесли Керкхове (парный разряд: 123 WTA) / Деми Схюрс (парный разряд: 14 WTA) – Ольга Говорцова (парный разряд: 188 WTA) / Лидия Морозова (парный разряд: 96 WTA)

 
 
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Состоялась жеребьевка матча Кубка Федерации Нидерланды – Беларусь.
 
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