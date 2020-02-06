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Клубы АПЛ вернули прежние рамки летнего трансферного окна. В 2020 году оно закроется 1 сентября
06.02.2020 15:42 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Клубы
С сезона-2020/21 трансферное окно в Англии будет закрываться в конце августа-начале сентября.
Таким образом, в 2020 году трансферное окно закроется 1 сентября.
Клубы пришли к этому решению после совместного обсуждения.
До этого в течение двух лет практиковалось закрытие летнего трансферного окна за день до начала 1-го тура, то есть в начале августа. В остальных европейских чемпионатах окно закрывается в конце августа – начале сентября.
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Клубы АПЛ договорились о возвращении прежней даты летнего трансферного окна.
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