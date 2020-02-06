Месси хочет, чтобы Бартомеу ушел в отставку, а Хави стал главным тренером «Барсы»

Источник материала: Tribuna.com

Стало известно, какие изменения в «Барселоне» хочет видеть нападающий .

Как сообщает El Chiringuito TV, форвард хочет, чтобы нынешний президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу ушел в отставку, а на его место пришел новый функционер.

Кроме того, Месси хочет, чтобы главным тренером «Барсы» стал экс-полузащитник клуба Хави, который сейчас возглавляет катарский «Аль-Садд». Сейчас с командой работает Кике Сетьен, который возглавил «Барселону» 14 января.

Ранее стало известно о том, что Месси устал от ответственности за все происходящее в «Барселоне». Сообщалось , что он может покинуть клуб.

Запредельная токсичность в «Барсе»: Абидаль обвинил игроков в недостаточных усилиях, Месси взбесился