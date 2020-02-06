Александр Глеб: «Плей-офф Лиги наций? Хорошего ничего не могу сказать. А плохое не хочется»

Источник материала: Tribuna.com

Белорусский полузащитник поделился мнением о перспективах национальной команды в плей-офф Лиги наций .

- Какие шансы сборной Беларуси в мартовских играх плей-офф Лиги наций, чтобы выйти на Евро-2020 ?

– Хорошего ничего не могу сказать. А плохое не хочется.

- У вас есть жизненный девиз?

– Всегда (смеется)! Смотрю на жизнь позитивно, стараюсь искать хорошее. Это самое главное. Если искать негатив, таким и становишься. Главное – улыбка, получать удовольствие – и вперед, – сказал Глеб.

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