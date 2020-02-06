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За золото на Олимпиаде белорусские спортсмены получат 150 тыс долларов, за серебро – 75 тыс, бронзу – 50 тыс
06.02.2020 20:15 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Установлены размеры денежных призов спортсменам за высокие результаты на Олимпийских, Паралимпийских и Дефлимпийских играх. Соответствующее распоряжение президент Беларуси
Так за золото на
Размер призовых за аналогичные награды на Паралимпийских и Дефлимпийских играх составит 4 тысячи (108 тысяч рублей, или 50,1 тысячи долларов), 2,4 тысячи (64,8 тысячи, рублей или 30,1 тысячи долларов) и 1,6 тысячи базовых величин (43,2 тысячи рублей, или 20,1 тысячи долларов) соответственно.
Тренерам и иным специалистам, принимавшим участие в спортивной подготовке олимпийцев, будут выплачиваться вознаграждения в размерах от 20% до 100% от стоимости их призов (в зависимости от степени участия).
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За золото на Олимпиаде белорусские спортсмены получат 150 тыс долларов, за серебро – 75 тыс, бронзу – 50 тыс
Установлены размеры денежных призов спортсменам за высокие результаты на Олимпийских, Паралимпийских и Дефлимпийских играх.
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