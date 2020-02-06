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За золото на Олимпиаде белорусские спортсмены получат 150 тыс долларов, за серебро – 75 тыс, бронзу – 50 тыс

06.02.2020 20:15 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Установлены размеры денежных призов спортсменам за высокие результаты на Олимпийских, Паралимпийских и Дефлимпийских играх. Соответствующее распоряжение президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 6 февраля.

Так за золото на Олимпиаде спортсмены получат 12 тысяч базовых величин (324 тысячи рублей, или около 150,4 тысячи долларов в пересчете), серебро — 6 тысяч базовых величин (162 тысячи рублей, или 75,3 тысячи долларов), бронзу — 4 тысячи базовых величин (108 тысяч рублей, или 50,1 тысячи долларов).

Размер призовых за аналогичные награды на Паралимпийских и Дефлимпийских играх составит 4 тысячи (108 тысяч рублей, или 50,1 тысячи долларов), 2,4 тысячи (64,8 тысячи, рублей или 30,1 тысячи долларов) и 1,6 тысячи базовых величин (43,2 тысячи рублей, или 20,1 тысячи долларов) соответственно.

Тренерам и иным специалистам, принимавшим участие в спортивной подготовке олимпийцев, будут выплачиваться вознаграждения в размерах от 20% до 100% от стоимости их призов (в зависимости от степени участия).

Лукашенко поручил ежемесячно проводить совещания о ходе подготовки к Олимпиаде

 
 
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Установлены размеры денежных призов спортсменам за высокие результаты на Олимпийских, Паралимпийских и Дефлимпийских играх.
 
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