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Джозеф Морроу: «Тракторы «Беларус» продают даже в Канаде. Я вырос на ферме в окружении тракторов»
06.02.2020 20:36 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Канадский защитник минского
- Хотел бы попутешествовать по Беларуси?
– Конечно. Минск — самый большой город, но есть же и другие. Хотя названий не знаю, надо посмотреть на карте. Жаль, что у меня не так много времени на подобные поездки. Вообще в курсе, что в вашей стране производят известные тракторы “Беларус”. Их продают даже в
- Хотел бы поездить на “Беларусе”?
– О да! С большим удовольствием сел бы за руль этой машины. Может, даже купил бы ее.
- Минск сильно отличается от североамериканских городов?
– От большинства — да. Он очень спокойный и ухоженный, всюду можно пройти пешком. Здесь намного симпатичнее, чем во многих местах за океаном. И архитектура совсем другая. В Северной Америке она более разношерстная, а здесь однородная — и это круто. Дома не сказать что очень высокие или длинные, но массивные, – сказал
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Канадский защитник минского «Динамо» Джо Морроу рассказал о детстве и тракторах.
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