Джозеф Морроу: «Тракторы «Беларус» продают даже в Канаде. Я вырос на ферме в окружении тракторов»

Источник материала: Tribuna.com

Канадский защитник минского Джо Морроу рассказал о детстве и тракторах.

- Хотел бы попутешествовать по Беларуси?

– Конечно. Минск — самый большой город, но есть же и другие. Хотя названий не знаю, надо посмотреть на карте. Жаль, что у меня не так много времени на подобные поездки. Вообще в курсе, что в вашей стране производят известные тракторы “Беларус”. Их продают даже в . Я же говорю, что вырос на ферме в окружении тракторов, так что научился их водить.

- Хотел бы поездить на “Беларусе”?

– О да! С большим удовольствием сел бы за руль этой машины. Может, даже купил бы ее.

- Минск сильно отличается от североамериканских городов?

– От большинства — да. Он очень спокойный и ухоженный, всюду можно пройти пешком. Здесь намного симпатичнее, чем во многих местах за океаном. И архитектура совсем другая. В Северной Америке она более разношерстная, а здесь однородная — и это круто. Дома не сказать что очень высокие или длинные, но массивные, – сказал Морроу .

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