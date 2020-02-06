Олег Иванов: «Канашиц так «нежно обнял» Захарова. А ММЗ по сути у Хэнлона «украл» Олимпиаду»

Источник материала: Tribuna.com

Бывший спортивный директор минского Олег Иванов отреагировал на материал Сергея Канашица о .

«Сергей Канашиц так «нежно обнял» ММЗ, что у того, наверное, даже копчик «судорогой свело». Захаров-хоккеист был боец «до мозга костей». Это правда...

А вот Олимпийские игры 2010 года он по сути у Хэнлона «украл». Глен обеспечил участие нашей сборной на Олимпиаде. Канадец и должен был везти команду в Ванкувер. Но вот «беда» – он совмещал работу главного тренера в сборной с аналогичной должностью в минском «Динамо». После домашнего поражения в регулярке от хабаровчан, несмотря на то, что минчане находились в зоне плей-офф, было принято странное, а по нынешним временам просто аномальное решение – Хэнлона из клуба уволили... Чем очень «грамотно» и воспользовался Михаил Михайлович. Но тогда он проявил совсем другие качества – не бойцовские, это уж точно...

А вот здесь и сейчас, как главный тренер сборной, Захаров – лучший вариант. Это мое мнение», – написал Иванов в своем Instagram.

Сергей Канашиц: «Такого бесстрашного бойца, как Захаров, в истории нашего хоккея, может, и не было»