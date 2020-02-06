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Олег Иванов: «Канашиц так «нежно обнял» Захарова. А ММЗ по сути у Хэнлона «украл» Олимпиаду»

06.02.2020 21:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Бывший спортивный директор минского «Динамо» Олег Иванов отреагировал на материал Сергея Канашица о Михаиле Захарове.

«Сергей Канашиц так «нежно обнял» ММЗ, что у того, наверное, даже копчик «судорогой свело». Захаров-хоккеист был боец «до мозга костей». Это правда...

А вот Олимпийские игры 2010 года он по сути у Хэнлона «украл». Глен обеспечил участие нашей сборной на Олимпиаде. Канадец и должен был везти команду в Ванкувер. Но вот «беда» – он совмещал работу главного тренера в сборной с аналогичной должностью в минском «Динамо». После домашнего поражения в регулярке КХЛ от хабаровчан, несмотря на то, что минчане находились в зоне плей-офф, было принято странное, а по нынешним временам просто аномальное решение – Хэнлона из клуба уволили... Чем очень «грамотно» и воспользовался Михаил Михайлович. Но тогда он проявил совсем другие качества – не бойцовские, это уж точно...

А вот здесь и сейчас, как главный тренер сборной, Захаров – лучший вариант. Это мое мнение», – написал Иванов в своем Instagram.

Сергей Канашиц: «Такого бесстрашного бойца, как Захаров, в истории нашего хоккея, может, и не было»

 
 
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Бывший спортивный директор минского «Динамо» Олег Иванов отреагировал на материал Сергея Канашица о Михаиле Захарове.
 
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