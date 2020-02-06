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Олег Иванов: «Канашиц так «нежно обнял» Захарова. А ММЗ по сути у Хэнлона «украл» Олимпиаду»
06.02.2020 21:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Бывший спортивный директор минского
«Сергей Канашиц так «нежно обнял» ММЗ, что у того, наверное, даже копчик «судорогой свело». Захаров-хоккеист был боец «до мозга костей». Это правда...
А вот Олимпийские игры 2010 года он по сути у Хэнлона «украл». Глен обеспечил участие нашей сборной на Олимпиаде. Канадец и должен был везти команду в Ванкувер. Но вот «беда» – он совмещал работу главного тренера в сборной с аналогичной должностью в минском «Динамо». После домашнего поражения в регулярке
А вот здесь и сейчас, как главный тренер сборной, Захаров – лучший вариант. Это мое мнение», – написал Иванов в своем
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Бывший спортивный директор минского «Динамо» Олег Иванов отреагировал на материал Сергея Канашица о Михаиле Захарове.
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