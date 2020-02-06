|
Владислав Климович: «Было предложение из Греции. Но там очень рано возобновился сезон — уже 7 января матчи в Кубке»
06.02.2020 22:09 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Новичок минского
- И куда могли перебраться?
– В Грецию. Хороший клуб. Но там очень рано возобновился сезон — уже 7 января матчи в Кубке. И поэтому мне требовалось определиться насчет переезда до Нового года. А к этому готов не был — рассчитывал на другие варианты.
Кстати, когда стал свободным агентом, такая информация появилась на каком-то сайте. Мне как начали писать в мессенджерах агенты! И итальянцы, и китайцы, и сербы. Даже в Индонезию звали. Всех перенаправлял к моему агенту
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Владислав Климович: «Было предложение из Греции. Но там очень рано возобновился сезон — уже 7 января матчи в Кубке»
Новичок минского «Динамо» Владислав Климович рассказал, что мог перейти в греческий клуб.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)