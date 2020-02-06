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Владислав Климович: «Было предложение из Греции. Но там очень рано возобновился сезон — уже 7 января матчи в Кубке»

06.02.2020 22:09 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Новичок минского «Динамо» Владислав Климович рассказал, что мог перейти в греческий клуб.

- И куда могли перебраться?

– В Грецию. Хороший клуб. Но там очень рано возобновился сезон — уже 7 января матчи в Кубке. И поэтому мне требовалось определиться насчет переезда до Нового года. А к этому готов не был — рассчитывал на другие варианты.

Кстати, когда стал свободным агентом, такая информация появилась на каком-то сайте. Мне как начали писать в мессенджерах агенты! И итальянцы, и китайцы, и сербы. Даже в Индонезию звали. Всех перенаправлял к моему агенту Евгению Гайдуку. Раньше со мной такого не случалось. Потому что был игроком моложе двадцати трех лет, и за меня требовалось платить компенсацию, – сказал Климович.

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Теги: Минск
 
 
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Новичок минского «Динамо» Владислав Климович рассказал, что мог перейти в греческий клуб.
 
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