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Кубок Испании. «Барселона» в гостях уступила «Атлетику», «Реал» проиграл «Сосьедаду»
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Источник материала:
Tribuna.com
В 1/4 финала Кубка Испании «Реал Мадрид» уступил «Сосьедаду», «Атлетик» приниает «Барселону».
Кубок Испании
1/4 финала
- Дата проведения
-
4 февраля, 23.00, «Нуэво Лос Карменес»
- Голы:
-
1:0 –
3 Сольдадо,
1:1 –
40 Родриго,
2:1 –
90, пенальти Сольдадо.
Гранада –
Эскандель, Вальехо, Херман Санчес, Нева, Фулькье, Пуэртас, Вадильо (Диас, 46), Эррера, Гоналон (Этеки, 86), Сольдадо, Фернандес (Мачис, 69).
Валенсия –
Доменек, Габриэл Паулиста, Коста, Диакаби (Собрино, 90), Васс, Ферран Торрес (Гедеш, 68), Солер, Парехо, Коклен, Родриго (Флоренци, 87), Макси Гомес.
- Предупреждения:
-
Гоналон
(43), Сольдадо
(53).
- Дата проведения
-
5 февраля, 23.00, «Эстадио де Андува»
- Голы:
-
1:0 –
17 Матеус Айяс,
1:1 –
32 Онтиверос,
2:1 –
45, пенальти Меркеланс,
2:2 –
56, пенальти Касорла,
3:2 –
58 Онайндиа,
4:2 –
90 Санчес.
Мирандес –
Лимонес, Онайндиа, Гонсалес, Серхио Гонсалес, Пенья (Гуриди, 67), Рей, Мальса, Санчес, Меркеланс, Матеус Айяс (Маркос де Соуза, 79), Энрик Франкеса (Кихера, 85).
Вильярреал –
Фернандес, Шакла (Пенья, 46), Марио Гаспар, Кинтилья, Фунес Мори, Иборра, Касорла, Замбо-Ангисса (Мойсес Гомес, 71), Чуквуэзе (Пако Алькасер, 65), Онтиверос, Жерар Морено.
- Предупреждения:
-
Иборра
(34), Шакла
(38), Марио Гаспар
(52), Чуквуэзе
(64), Касорла
(78), Меркеланс
(90).
- Дата проведения
-
6 февраля, 21.00, «Сантьяго Бернабеу»
- Голы:
-
0:1 –
22 Эдегор,
0:2 –
54 Исак,
0:3 –
56 Исак,
1:3 –
59 Марсело,
1:4 –
69 Мерино,
2:4 –
81 Родриго,
3:4 –
90 Начо.
Реал Мадрид –
Ареоля, Начо, Милитао, Рамос, Марсело, Вальверде (Йович, 76), Кроос, Винисиус Жуниор, Хамес (Модрич, 46), Браим Диас (Родриго, 76), Бензема.
Реал Сосьедад –
Ремиро, Горосабель, Монреаль, Элустондо, Ле Норман, Эдегор (Гевара, 64), Субельдия, Янузай (Барренечеа, 46), Мерино, Ойарсабаль, Исак (Муньос, 70).
- Предупреждения:
-
Эдегор
(11), Ле Норман
(19), Субельдия
(66), Милитао
(77), Горосабель
(86), Винисиус Жуниор
(90).
- Удаление:
-
Горосабель
(90).
- Дата проведения
-
6 февраля, 23.00, «Сан Мамес»
- Гол:
-
1:0 –
90, автогол Бускетс.
Атлетик –
Унаи Симон, Берчиче, Нуньес, Мартинес, Капа, Рауль Гарсия (Ибаи Гомес, 89), Весга (Сан Хосе, 66), Муниаин (Адурис, 77), Дани Гарсия, Йерай Альварес, Уильямс.
Барселона –
тер Стеген, Лангле, Альба, Пике (Умтити, 80), Серджи Роберто, де Йонг, Ракитич (Артур, 69), Фати (Гризманн, 57), Бускетс, Семеду, Месси.
- Предупреждения:
-
Семеду
(6), Месси
(39), Альба
(40), Йерай Альварес
(44), Весга
(53), де Йонг
(57), Дани Гарсия
(63), Пике
(72), Артур
(81).
Статистика Кубка Испании
Календарь Кубка Испании
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В 1/4 финала Кубка Испании «Реал Мадрид» уступил «Сосьедаду», «Атлетик» приниает «Барселону».
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