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Кубок Испании. «Барселона» в гостях уступила «Атлетику», «Реал» проиграл «Сосьедаду»

06.02.2020 23:55 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В 1/4 финала Кубка Испании «Реал Мадрид» уступил «Сосьедаду», «Атлетик» приниает «Барселону».

Кубок Испании

1/4 финала

Гранада – Валенсия 2:1 (1:1, 1:0)
Дата проведения
4 февраля, 23.00, «Нуэво Лос Карменес»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – Сольдадо, 1:1 – 40 Родриго, 2:1 – 90, пенальти Сольдадо.
ГранадаЭскандель, Вальехо, Херман Санчес, Нева, Фулькье, Пуэртас, Вадильо (Диас, 46), Эррера, Гоналон (Этеки, 86), Сольдадо, Фернандес (Мачис, 69).
ВаленсияДоменек, Габриэл Паулиста, Коста, Диакаби (Собрино, 90), Васс, Ферран Торрес (Гедеш, 68), Солер, Парехо, Коклен, Родриго (Флоренци, 87), Макси Гомес.
Предупреждения:
Гоналон (43), Сольдадо (53).

 

Мирандес – Вильярреал 4:2 (2:1, 2:1)
Дата проведения
5 февраля, 23.00, «Эстадио де Андува»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 17 Матеус Айяс, 1:1 – 32 Онтиверос, 2:1 – 45, пенальти Меркеланс, 2:2 – 56, пенальти Касорла, 3:2 – 58 Онайндиа, 4:2 – 90 Санчес.
МирандесЛимонес, Онайндиа, Гонсалес, Серхио Гонсалес, Пенья (Гуриди, 67), Рей, Мальса, Санчес, Меркеланс, Матеус Айяс (Маркос де Соуза, 79), Энрик Франкеса (Кихера, 85).
ВильярреалФернандес, Шакла (Пенья, 46), Марио Гаспар, Кинтилья, Фунес Мори, Иборра, Касорла, Замбо-Ангисса (Мойсес Гомес, 71), Чуквуэзе (Пако Алькасер, 65), Онтиверос, Жерар Морено.
Предупреждения:
Иборра (34), Шакла (38), Марио Гаспар (52), Чуквуэзе (64), Касорла (78), Меркеланс (90).

 

Реал Мадрид – Реал Сосьедад 3:4 (0:1, 3:3)
Дата проведения
6 февраля, 21.00, «Сантьяго Бернабеу»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 22 Эдегор, 0:2 – 54 Исак, 0:3 – 56 Исак, 1:3 – 59 Марсело, 1:4 – 69 Мерино, 2:4 – 81 Родриго, 3:4 – 90 Начо.
Реал МадридАреоля, Начо, Милитао, Рамос, Марсело, Вальверде (Йович, 76), Кроос, Винисиус Жуниор, Хамес (Модрич, 46), Браим Диас (Родриго, 76), Бензема.
Реал СосьедадРемиро, Горосабель, Монреаль, Элустондо, Ле Норман, Эдегор (Гевара, 64), Субельдия, Янузай (Барренечеа, 46), Мерино, Ойарсабаль, Исак (Муньос, 70).
Предупреждения:
Эдегор (11), Ле Норман (19), Субельдия (66), Милитао (77), Горосабель (86), Винисиус Жуниор (90).
Удаление:
Горосабель (90).

 

Атлетик – Барселона 1:0 (0:0, 1:0)
Дата проведения
6 февраля, 23.00, «Сан Мамес»
превью матча текстовый онлайн статистика
Гол:
1:0 – 90, автогол Бускетс.
АтлетикУнаи Симон, Берчиче, Нуньес, Мартинес, Капа, Рауль Гарсия (Ибаи Гомес, 89), Весга (Сан Хосе, 66), Муниаин (Адурис, 77), Дани Гарсия, Йерай Альварес, Уильямс.
Барселонатер Стеген, Лангле, Альба, Пике (Умтити, 80), Серджи Роберто, де Йонг, Ракитич (Артур, 69), Фати (Гризманн, 57), Бускетс, Семеду, Месси.
Предупреждения:
Семеду (6), Месси (39), Альба (40), Йерай Альварес (44), Весга (53), де Йонг (57), Дани Гарсия (63), Пике (72), Артур (81).

 

 

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В 1/4 финала Кубка Испании «Реал Мадрид» уступил «Сосьедаду», «Атлетик» приниает «Барселону».
 
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