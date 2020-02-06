Михаил Захаров: «Хороший матч был, но «физики» не хватило немного. Что вы хотите, мы 17 часов на ногах»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер сборной Беларуси Михаил Захаров подвел итог матча против Словакии (3:4).

– Два периода выиграли по броскам, в третьем уступили. Причина? Сил не хватило. 40 минут на хорошем уровне провели, в третьем периоде не перестраивались, не переходили на игру от обороны, но в первой его половине по броскам соперник нас серьезно превзошел [11-1]. Только после того, как получили четвертую шайбу, перешли в зону словаков. Но плохо сыграли под воротами.

Конечно, хоккеисты из белорусского чемпионата слабовато выглядели на этом уровне. Но они не виноваты: чемпионат должен быть сильным, тогда игроки тоже будут соответствующими.

- Все-таки основная причина – «физухи» не хватило?

– Да, где-то подсели. Что вы хотите, мы в день отъезда в 7 утра пришли в раздевалку на сбор, а после 24 по минскому времени только приехали на место. Представляете, 17 часов на ногах! Хотя по плану закладывали совсем другое: в 9 утра приезжаем в аэропорт, в 11 уже тренируемся на месте. Природу не обманешь. Жаль, хороший матч был, но «физики» не хватило немного

- Что нужно сделать завтра, чтобы победить?

– У нас все по плану. А что нужно сделать? К национальной сборной с уважением относиться – вот что! Но об этом уже сказано, – сказал Захаров.

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