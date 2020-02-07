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НХЛ. «Тампа» примет «Питтсбург», «Флорида» сыграет с «Вегасом»

07.02.2020 01:07 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

НХЛ

Регулярный чемпионат

Баффало – Детройт 3:4 (0:2, 0:0, 3:1)
Дата проведения
7 февраля, 03.00, «HSBC Arena»
Онлайн матча Видео
0:1 – 4 Ларкин (Фаббри, Дэйли)
0:2 – 19 Ларкин (Гронек, Фаббри)
1:2 – 45 Веси (Монтур, Шири)
2:2 – 48 Уилсон (Миллер)
2:3 – 53 Бертуцци (Боуи, Филппула)
3:3 – 59 Родригес (Ристолайнен)

 

Флорида – Вегас 2:7 (1:1, 1:2, 0:4)
Дата проведения
7 февраля, 03.00, «BankAtlantic Center»
Онлайн матча Видео
0:1 – 2 Стоун (Теодор, Стивенсон)
1:1 – 16 Хоффман (Юбердо, Трочек)
1:2 – 21 Стоун (Шмидт)
2:2 – 31 Трочек (Юбердо)
2:3 – 32 Пачиоретти (Холден, Стоун)
2:4 – 40 Шмидт (Смит, Штястны)
2:5 – 44 Теодор (Меррилл, Штястны)
2:6 – 48 Маршессо (Пачиоретти, Стоун)
2:7 – 55 Пачиоретти (Стивенсон, Стоун)

 

Монреаль – Анахайм 3:2 (1:0, 1:1, 0:1)
Дата проведения
7 февраля, 03.00, «Centre Bell»
Онлайн матча Видео
1:0 – 17 Сузуки (Татар, Петри)
1:1 – 29 Сильверберг (Ларссон, Ракелль)
2:1 – 33 Галлахер (Ковальчук)
2:2 – 42 Грант (Роуни)
3:2 – 60 Петри ()

 

Айлендерс – Лос-Анджелес 5:3 (0:2, 2:1, 3:0)
Дата проведения
7 февраля, 03.00, «Barclays Center»
Онлайн матча Видео
0:1 – 10 Хаттон (Лизотт, Кемпе)
0:2 – 17 Иафалло ()
1:2 – 21 Дэл Колл (Ледди, Бойчак)
1:3 – 27 Льюис (Хаттон, Амадио)
2:3 – 30 Беллоуз (Брассар, Бовилье)
3:3 – 40 Мартин (Пулок, Тэйвс)
4:3 – 52 Беллоуз (Ли, Брассар)
5:3 – 59 Ли (Нелсон)

 

Филадельфия – Нью-Джерси 0:5 (0:1, 0:1, 0:3)
Дата проведения
7 февраля, 03.00, «Wells Fargo Center»
Онлайн матча Видео
0:1 – 1 Колман (Суббан, Зэйджак)
0:2 – 21 Сиверсон (Блэквуд)
0:3 – 41 Заха (Руни)
0:4 – 44 Вуд ()
0:5 – 51 Вуд (Мюллер)

 

Тампа-Бэй – Питтсбург 4:2 (2:0, 1:1, 1:1)
Дата проведения
7 февраля, 03.00, «Amalie Arena»
Онлайн матча Видео
1:0 – 9 Сергачев (Джонсон, Хедман)
2:0 – 12 Стэмкос (Кучеров, Пойнт)
2:1 – 29 Малкин (Летанг, Хернквист)
3:1 – 29 Чирелли (Палат, Хедман)
3:2 – 43 Марино (Малкин)

 

Оттава – Колорадо 1:4 (3 период)
Дата проведения
7 февраля, 03.30, «Canadian Tire Centre»
Онлайн матча Видео
0:1 – 4 Ньето (Джост, Бельмар)
0:2 – 7 Ничушкин (Бураковски)
1:2 – 19 Ткачак (Браун, Тирни)
1:3 – 28 Макар (Маккиннон, Рантанен)
1:4 – 43 Комфер (Грейвс, Макар)

 

Миннесота – Ванкувер 3:1 (3 период)
Дата проведения
7 февраля, 04.00, «Xcel Energy Center»
Онлайн матча Видео
1:0 – 6 Хант (Канин, Фиала)
2:0 – 10 Хартман (Койву)
3:0 – 16 Фиала (Донато, Хант)
3:1 – 30 Миллер (Маркстрем, Хьюз)

 

Сент-Луис – Виннипег 2:2 (3 период)
Дата проведения
7 февраля, 04.00, «Scottrade Center»
Онлайн матча Видео
0:1 – 7 Харкинс (Копп, Рословик)
0:2 – 25 Лайне (Коннор, Шайфли)
1:2 – 31 Парайко (Данн, Томас)
2:2 – 33 Сэнфорд (Пьетранжело, Гуннарссон)

 

Аризона – Каролина 2:1 (2 период)
Дата проведения
7 февраля, 05.00, «Gila River Arena»
Онлайн матча Видео
1:0 – 15 Голигоски (Крауз, Степан)

 

Калгари – Нэшвилл 1:2 (2 период)
Дата проведения
7 февраля, 05.00, «Scotiabank Saddledome»
Онлайн матча Видео
1:0 – 1 Беннетт (Гранлунд, Йоси, Броди, Хэмоник)
1:1 – 1 Фаббро (Гранлунд, Йоси, Броди, Хэмоник)
1:2 – 11 Террис (Смит, Экхольм)

 

Эдмонтон – Сан-Хосе 2:1 (1 период)
Дата проведения
7 февраля, 05.30, «Rogers Place»
Онлайн матча Видео
1:0 – 4 Ганье (Бир, Макдэвид)
2:0 – 5 Макдэвид (Нерс)
2:1 – 11 Майер (Диллон, Бернс)

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

Таблица НХЛ

Статистика НХЛ 

 
 
Ссылка на источник 86
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НХЛ Регулярный чемпионат ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
 
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