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Впервые за 17 лет ни «Барса», ни «Реал», ни «Атлетико» не сыграют в 1/2 финала Кубка

07.02.2020 08:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

«Атлетико», «Барселона» и «Реал» не смогли пройти в полуфинал Кубка Испании.

Впервые с сезона-2002/2003 ни одна из этих команд не сыграет в 1/2 финала турнира.

«Атлетико» вылетел на стадии 1/16 финала от клуба «Культураль Леонеса» (1:2), «Барселону» и «Реал» выбили в полуфинале «Атлетик» (0:1) и «Сосьедад» (3:4) соответственно. 

 
 
 
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«Атлетико», «Барселона» и «Реал» не смогли пройти в полуфинал Кубка Испании.
 
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