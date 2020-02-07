Впервые за 17 лет ни «Барса», ни «Реал», ни «Атлетико» не сыграют в 1/2 финала Кубка

Источник материала: Tribuna.com

«Атлетико», и «Реал» не смогли пройти в полуфинал Кубка Испании.

Впервые с сезона-2002/2003 ни одна из этих команд не сыграет в 1/2 финала турнира.

«Атлетико» вылетел на стадии 1/16 финала от клуба «Культураль Леонеса» (1:2), «Барселону» и выбили в полуфинале «Атлетик» (0:1) и «Сосьедад» (3:4) соответственно.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sports.ru (@sportsru) 6 Фев 2020 в 2:13 PST