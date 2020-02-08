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Минское «Динамо» отправило Грецкого, Дерябина и Осипкова в «Динамо-Молодечно»
08.02.2020 14:26 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Хоккеисты минского
Игроки примут участие в матче с «Неманом», который пройдет в Гродно в воскресенье, 9 февраля. После этой игры, как предполагается, хоккеисты вернутся в расположение «зубров», сообщает
Напомним, что ранее в расположение молодеченского фарм-клуба отправились Михаил Карнаухов, Николай
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Хоккеисты минского «Динамо» Вячеслав Грецкий, Дмитрий Дерябин и Александр Осипков командированы в «Динамо-Молодечно» Игроки примут участие в матче с «Неманом»,...
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