Минское «Динамо» отправило Грецкого, Дерябина и Осипкова в «Динамо-Молодечно»

Источник материала: Tribuna.com

Хоккеисты минского Вячеслав Грецкий, Дмитрий Дерябин и Александр Осипков командированы в «Динамо-Молодечно»

Игроки примут участие в матче с «Неманом», который пройдет в Гродно в воскресенье, 9 февраля. После этой игры, как предполагается, хоккеисты вернутся в расположение «зубров», сообщает пресс-служба команды.

Напомним, что ранее в расположение молодеченского фарм-клуба отправились Михаил Карнаухов, Николай Сытый и Илья Литвинов.

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