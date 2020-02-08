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Рамос оскорбил мать Эдегора во время матча Кубка Испании
08.02.2020 14:48 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Защитник
В одном из эпизодов норвежец подкатился под Рамоса и попал тому шипами в голень. Испанец остался недоволен произошедшим и сказал норвежцу: «Odegaard! Me cago en tu puta madre» (дословный перевод – «Эдегор! Я срал на твою шлюху-мать»).
Через несколько минут Рамос потребовал от соперника извинений за фол.
Эдегор выступает за
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Защитник «Реала» Серхио Рамос повздорил с полузащитником «Сосьедада» Мартином Эдегором во время матча Кубка Испании (3:4).
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