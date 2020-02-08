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НХЛ. «Вашингтон» сыграет с «Филадельфией», «Тампа» против «Айлендерс», «Флорида» – «Питтсбург»

08.02.2020 17:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В регулярном чемпионате НХЛ «Вашингтон» сыграет с «Филадельфией», «Тампа» примет «Айлендерс».

НХЛ

Регулярный чемпионат

Виннипег – Оттава
Дата проведения
8 февраля, 22.00, «MTS Centre»
Онлайн матча Видео

 

Бостон – Аризона
Дата проведения
8 февраля, 23.00, «TD Garden»
Онлайн матча Видео

 

Вашингтон – Филадельфия
Дата проведения
9 февраля, 03.00, «Capital One Arena»
Онлайн матча Видео

 

Тампа-Бэй – Айлендерс
Дата проведения
9 февраля, 03.00, «Amalie Arena»
Онлайн матча Видео

 

Нью-Джерси – Лос-Анджелес
Дата проведения
9 февраля, 03.00, «Prudential Center»
Онлайн матча Видео

 

Монреаль – Торонто
Дата проведения
9 февраля, 03.00, «Centre Bell»
Онлайн матча Видео

 

Флорида – Питтсбург
Дата проведения
9 февраля, 03.00, «BankAtlantic Center»
Онлайн матча Видео

 

Эдмонтон – Нэшвилл
Дата проведения
9 февраля, 03.00, «Rogers Place»
Онлайн матча Видео

 

Коламбус – Колорадо
Дата проведения
9 февраля, 03.00, «Nationwide Arena»
Онлайн матча Видео

 

Сент-Луис – Даллас
Дата проведения
9 февраля, 04.00, «Scottrade Center»
Онлайн матча Видео

 

Вегас – Каролина
Дата проведения
9 февраля, 06.00, «T-Mobile Arena»
Онлайн матча Видео

 

Ванкувер – Калгари
Дата проведения
9 февраля, 06.00, «Rogers Arena»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

 
 
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В регулярном чемпионате НХЛ «Вашингтон» сыграет с «Филадельфией», «Тампа» примет «Айлендерс».
 
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