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НХЛ. «Вашингтон» сыграет с «Филадельфией», «Тампа» против «Айлендерс», «Флорида» – «Питтсбург»
08.02.2020 17:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В регулярном чемпионате НХЛ «Вашингтон» сыграет с «Филадельфией», «Тампа» примет «Айлендерс».
НХЛ
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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В регулярном чемпионате НХЛ «Вашингтон» сыграет с «Филадельфией», «Тампа» примет «Айлендерс».
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