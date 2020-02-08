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Шкурин забил второй гол за ЦСКА в товарищеских матчах
08.02.2020 18:34 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусский нападающий Илья Шкурин забил свой второй гол за ЦСКА в товарищеских матчах. Футболист головой замкнул передачу с фланга.
Московский клуб проводит спарринг с норвежским клубом «Одд».
Товарищеские матчи
ЦСКА Россия – Одд Норвегия – 2:1 (первый тайм)
ЦСКА: Тороп, Елеев, Гогуа, Набабкин, Кучаев, Бийол, Щенников, Колесниченко, Марадишвили, Шкурин, Караев.
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Белорусский нападающий Илья Шкурин забил свой второй гол за ЦСКА в товарищеских матчах.
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