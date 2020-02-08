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Шкурин забил второй гол за ЦСКА в товарищеских матчах

08.02.2020 18:34 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Белорусский нападающий Илья Шкурин забил свой второй гол за ЦСКА в товарищеских матчах. Футболист головой замкнул передачу с фланга.

Московский клуб проводит спарринг с норвежским клубом «Одд». 

Товарищеские матчи

ЦСКА Россия – Одд Норвегия – 2:1 (первый тайм)

ЦСКА: Тороп, Елеев, Гогуа, Набабкин, Кучаев, Бийол, Щенников, Колесниченко, Марадишвили, Шкурин, Караев.

 

 
 
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Белорусский нападающий Илья Шкурин забил свой второй гол за ЦСКА в товарищеских матчах.
 
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