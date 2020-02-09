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Николай Ходасевич: «Не удивлюсь, если в разгар сезона Мархелю полетят «приветы» от лидеров чемпионата за нарушенную межсезонную подготовку»

09.02.2020 08:39 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Белорусский журналист Николай Ходасевич поделился мнением о подготовке сборной Беларуси к Лиге наций.

«К скорому свиданию с командой Грузии (26 марта) тренерский штаб белорусской сборной начал готовиться заблаговременно. В частности, запланировал на февраль не только 8-дневный тренировочный сбор, но и два гостевых товарищеских поединка — в соперниках узбеки и болгары.

Даты для спаррингов не фиксированные ­ФИФА, поэтому в опубликованном давеча расширенном списке кандидатов в национальную команду нет ни одного представителя из иностранного чемпионата, за исключением «португальца» Корзуна.

Зарубежные клубы не обязаны идти навстречу сборной, а свои ситуацию понимают прекрасно — безропотно делегируют ведущих исполнителей. Но суть в том, что костяк национальной сборной в решающий мартовский момент наверняка составят другие — легионеры, коих нынче достаточно в первенствах России и Казахстана.

Выходит, предстоящие матчи в Эмиратах и Болгарии не станут контрольными, в них практически невозможно наработать тактические элементы, а соответственно, смею предположить, и большой пользы иметь не будут. Не удивлюсь, если в разгар сезона Михаилу Мархелю полетят «приветы» от лидеров национального первенства за нарушенную межсезонную подготовку.

Кстати, а грузины в феврале тоже будут играть спарринги? Нет! И знаете почему? Потому что в сборной Грузии почти нет футболистов из домашнего чемпионата», – написал Ходасевич.

Николай Ходасевич: «Первый тур чемпионата, где будут играть? В курятниках?

Лаптев, Лисакович и еще 24 игрока попали в состав Беларуси на матчи против Узбекистана и Болгарии. Шкурин – вне ростера

 
 
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Белорусский журналист Николай Ходасевич поделился мнением о подготовке сборной Беларуси к Лиге наций.
 
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