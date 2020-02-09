|
Николай Ходасевич: «Не удивлюсь, если в разгар сезона Мархелю полетят «приветы» от лидеров чемпионата за нарушенную межсезонную подготовку»
09.02.2020 08:39 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусский журналист
«К скорому свиданию с командой Грузии (26 марта) тренерский штаб белорусской сборной начал готовиться заблаговременно. В частности, запланировал на февраль не только 8-дневный тренировочный сбор, но и два гостевых товарищеских поединка — в соперниках узбеки и болгары.
Даты для спаррингов не фиксированные
Зарубежные клубы не обязаны идти навстречу сборной, а свои ситуацию понимают прекрасно — безропотно делегируют ведущих исполнителей. Но суть в том, что костяк национальной сборной в решающий мартовский момент наверняка составят другие — легионеры, коих нынче достаточно в первенствах России и Казахстана.
Выходит, предстоящие матчи в Эмиратах и Болгарии не станут контрольными, в них практически невозможно наработать тактические элементы, а соответственно, смею предположить, и большой пользы иметь не будут. Не удивлюсь, если в разгар сезона
Кстати, а грузины в феврале тоже будут играть спарринги? Нет! И знаете почему? Потому что в сборной Грузии почти нет футболистов из домашнего чемпионата», – написал Ходасевич.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Николай Ходасевич: «Не удивлюсь, если в разгар сезона Мархелю полетят «приветы» от лидеров чемпионата за нарушенную межсезонную подготовку»
Белорусский журналист Николай Ходасевич поделился мнением о подготовке сборной Беларуси к Лиге наций.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)