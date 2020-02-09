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Кирилл Альшевский: «Что самое сложное в тренировочном процессе? Расставлять фишки»
09.02.2020 08:50 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер БАТЭ
- Любимый футболист (сейчас, в детстве)
- Любимый спортсмен-нефутболист
– Сергей Горбок
- Самый интересный матч, который когда-либо видели
– Финал Лиги чемпионов-2004/05 «Милан» –
- Любимая книга
– «Финансист» Теодора Драйзера
- Любимый музыкальный исполнитель
– Фредди Меркьюри
- Любимый фильм
– «В джазе только девушки»
- Любимый актер (актриса)
– Кевин Спейси
- Кем хотели стать в детстве (кроме футболиста)
– Другом Алисы из фильма «Гостья из будущего»
- Любимая марка автомобиля
– Нет автомобиля и, соответственно, любимой марки
- Любимое число (номер)
– 13
- Ваше хобби?
– World of Tanks Blitz
- Ваша мечта в футболе?
– Чтобы игра моей команды собирала на «Борисов-Арене» полные трибуны
- Настоящий футбол – это бизнес, спорт или спектакль?
– Спектакль
- За работой каких тренеров следите с постоянным интересом?
– Джампьеро Вентура,
- Что самое сложное в тренировочном процессе?
– Расставлять фишки
- Человек, в наибольшей степени повлиявший на ваше тренерское мировоззрение?
– Славолюб Муслин
- В чемпионате какой другой страны хотели бы поработать как тренер?
– MLS, США/Канада, – сказал Альшевский.
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Главный тренер БАТЭ Кирилл Альшевский ответил на вопросы клубной анкеты.
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