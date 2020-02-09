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Кирилл Альшевский: «Что самое сложное в тренировочном процессе? Расставлять фишки»

09.02.2020 08:50 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер БАТЭ Кирилл Альшевский ответил на вопросы клубной анкеты.

- Любимый футболист (сейчас, в детстве)

Роберто Баджо

- Любимый спортсмен-нефутболист

– Сергей Горбок

- Самый интересный матч, который когда-либо видели

– Финал Лиги чемпионов-2004/05 «Милан» – «Ливерпуль», игра 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов-2007/08 БАТЭ – «Апоэль» (Кипр)

- Любимая книга

– «Финансист» Теодора Драйзера

- Любимый музыкальный исполнитель

– Фредди Меркьюри

- Любимый фильм

– «В джазе только девушки»

- Любимый актер (актриса)

– Кевин Спейси

- Кем хотели стать в детстве (кроме футболиста)

– Другом Алисы из фильма «Гостья из будущего»

- Любимая марка автомобиля

– Нет автомобиля и, соответственно, любимой марки

- Любимое число (номер)

– 13

- Ваше хобби?

– World of Tanks Blitz

- Ваша мечта в футболе?

– Чтобы игра моей команды собирала на «Борисов-Арене» полные трибуны

- Настоящий футбол – это бизнес, спорт или спектакль?

– Спектакль

- За работой каких тренеров следите с постоянным интересом?

– Джампьеро Вентура, Марсело Бьелса

- Что самое сложное в тренировочном процессе?

– Расставлять фишки

- Человек, в наибольшей степени повлиявший на ваше тренерское мировоззрение?

– Славолюб Муслин

- В чемпионате какой другой страны хотели бы поработать как тренер?

– MLS, США/Канада, – сказал Альшевский.

БАТЭ: новости

БАТЭ: состав

 
 
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Главный тренер БАТЭ Кирилл Альшевский ответил на вопросы клубной анкеты.
 
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