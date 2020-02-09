В Минске обсудили вопросы подготовки спортсменов высокого класса по футболу

Источник материала: Единство

На повестке дня стоял один вопрос: выстраивание многоуровневой системы подготовки спортивного резерва и спортсменов высокого класса по футболу.

В ходе конструктивного диалога был рассмотрен ряд предложений по налаживанию данной работы с участием футбольных клубов и Федерации футбола Минской области с акцентом на селекцию юных футболистов из регионов Минской области. Также руководители футбольных клубов озвучили проблемные вопросы, требующие решений государственных органов управления.

По результатам проведенного совещания будут проанализированы все поступившие предложения и разработан алгоритм действий по реализации данного проекта с последующим информированием председателя Минского облисполкома.