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В Минске обсудили вопросы подготовки спортсменов высокого класса по футболу

09.02.2020 — Новости Спорта | Единство  
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Источник материала: Единство

На повестке дня стоял один вопрос: выстраивание многоуровневой системы подготовки спортивного резерва и спортсменов высокого класса по футболу.

В ходе конструктивного диалога был рассмотрен ряд предложений по налаживанию данной работы с участием футбольных клубов и Федерации футбола Минской области с акцентом на селекцию юных футболистов из регионов Минской области. Также руководители футбольных клубов озвучили проблемные вопросы, требующие решений государственных органов управления.

По результатам проведенного совещания будут проанализированы все поступившие предложения и разработан алгоритм действий по реализации данного проекта с последующим информированием председателя Минского облисполкома.

 
 
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