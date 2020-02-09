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Исаев о Глебе: «Однозначно еще в состоянии помочь. Нет сегодня в сборной игрока, который способен обыгрывать соперника один в один и разгонять атаки»
09.02.2020 10:02 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусский агент
«Если у
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Исаев о Глебе: «Однозначно еще в состоянии помочь. Нет сегодня в сборной игрока, который способен обыгрывать соперника один в один и разгонять атаки»
Белорусский агент Валерий Исаев считает, что полузащитник Александр Глеб мог бы пригодиться национальной команде.
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