ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Исаев о Глебе: «Однозначно еще в состоянии помочь. Нет сегодня в сборной игрока, который способен обыгрывать соперника один в один и разгонять атаки»

09.02.2020 10:02 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Белорусский агент Валерий Исаев считает, что полузащитник Александр Глеб мог бы пригодиться национальной команде.

«Если у АБФФ сегодня стоит задача любыми путями выйти в финальную стадию ЕВРО, Глеб однозначно еще в состоянии помочь команде. Нет сегодня в сборной игрока, который способен обыгрывать соперника один в один и разгонять атаки. Другое дело – мотивировать нашу звезду и эффективно использовать», – написал Исаев в своем Facebook.

Виталий Кутузов: «Вижу ли Глеба в нынешней сборной? Там место и мне найдется, если месяц потренироваться»

 
 
Ссылка на источник 63
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский агент Валерий Исаев считает, что полузащитник Александр Глеб мог бы пригодиться национальной команде.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Париматч-Экстралига. «Неман» против «Динамо» Молодечно
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

Свежие газеты

08.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
09.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Газета Авангард
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Асiповiцкi край

Архив (Новости Спорта)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика