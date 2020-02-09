Исаев о Глебе: «Однозначно еще в состоянии помочь. Нет сегодня в сборной игрока, который способен обыгрывать соперника один в один и разгонять атаки»

Источник материала: Tribuna.com

Белорусский агент Валерий Исаев считает, что полузащитник Александр Глеб мог бы пригодиться национальной команде.

«Если у АБФФ сегодня стоит задача любыми путями выйти в финальную стадию ЕВРО, Глеб однозначно еще в состоянии помочь команде. Нет сегодня в сборной игрока, который способен обыгрывать соперника один в один и разгонять атаки. Другое дело – мотивировать нашу звезду и эффективно использовать», – написал Исаев в своем Facebook .