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Лига чемпионов. БГК в гостях у «Мотора»

09.02.2020 10:31 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сегодня в рамках Лиги чемпионов БГК имени Мешкова сыграет с «Мотором».

Лига чемпионов

Групповой раунд

Мотор Украина – БГК имени Мешкова Беларусь

9 февраля. 19:00. Запорожье. Дворец Спорта «Юность»

Прямая трансляция: «Беларусь 5»

Положение команд группы B: Киль – 18 очков (11 матчей), Веспрем – 16 (11), Монпелье – 13 (11), Виве – 12 (11), Порту – 10 (11), Вардар – 9 (11), Мотор – 4 (10), БГК – 4 (10).

Рейс БГК на матч Лиги чемпионов с «Мотором» по техническим причинам задержали на 4 часа

 
 
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Сегодня в рамках Лиги чемпионов БГК имени Мешкова сыграет с «Мотором».
 
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