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Лига чемпионов. БГК в гостях у «Мотора»
09.02.2020 10:31 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня в рамках Лиги чемпионов БГК имени Мешкова сыграет с «Мотором».
Лига чемпионов
Групповой раунд
Мотор Украина – БГК имени Мешкова Беларусь
9 февраля. 19:00. Запорожье. Дворец Спорта «Юность»
Прямая трансляция: «Беларусь 5»
Положение команд группы B: Киль – 18 очков (11 матчей), Веспрем – 16 (11),
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Сегодня в рамках Лиги чемпионов БГК имени Мешкова сыграет с «Мотором».
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