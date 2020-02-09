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Агент Бэйла: «Гольф – страсть Гарета, а футбол – его жизнь»
09.02.2020 13:36 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Джонатан Барнетт, агент вингера
– Как вы думаете, Гарет предпочитает футбол или гольф?
– Футбол. Гольф – это его страсть, а футбол – его жизнь.
– Что вы скажете тем, кто говорит, что
– Им следует держать язык за зубами, потому что они не знают, о чем говорят.
Лучше не говорить ничего и позволить людям думать, что ты идиот, чем открыть рот и дать людям понять, что ты идиот.
Эти люди такие. Они открывают рты, и они идиоты, – сказал Барнетт.
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Джонатан Барнетт, агент вингера «Реала» Гарета Бэйла, считает, что футбол важнее для его клиента, чем гольф.
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