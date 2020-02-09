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Агент Бэйла: «Гольф – страсть Гарета, а футбол – его жизнь»

09.02.2020 13:36 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Джонатан Барнетт, агент вингера «Реала» Гарета Бэйла, считает, что футбол важнее для его клиента, чем гольф.

– Как вы думаете, Гарет предпочитает футбол или гольф?

– Футбол. Гольф – это его страсть, а футбол – его жизнь.

– Что вы скажете тем, кто говорит, что Бэйл играет только в тех матчах, в которых хочет, а в других ему играть не интересно?

– Им следует держать язык за зубами, потому что они не знают, о чем говорят.

Лучше не говорить ничего и позволить людям думать, что ты идиот, чем открыть рот и дать людям понять, что ты идиот.

Эти люди такие. Они открывают рты, и они идиоты, – сказал Барнетт.

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«Реал» не проигрывал 21 матч, но серия прервалась: получили 4 от «Сосьедада» и вылетели из Кубка

 
 
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Джонатан Барнетт, агент вингера «Реала» Гарета Бэйла, считает, что футбол важнее для его клиента, чем гольф.
 
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