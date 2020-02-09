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Единая лига ВТБ. «ЦмокI-Мiнск» встречаются с УНИКСом

09.02.2020 13:01 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В воскресенье, 9 февраля, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ казанский УНИКС принимает дома «Цмокi-Мiнск».

Польская «Зелена-Гура» сыграет на своей площадке с саратовским «Автодором».

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

УНИКС – Цмоки-Минск
Дата проведения
9 февраля, 19.00, «Баскет-холл»
Онлайн матча

Зелена-Гура – Автодор
Дата проведения
9 февраля, 22.00, «Рекреационно-спортивный центр»
Онлайн матча

Положение команд: «Химки» – 15-1, ЦСКА – 12-4, «Локомотив-Кубань» – 12-4, УНИКС – 9-6, «Калев» – 7-8, «Парма» – 7-9, «Астана» – 6-8, «Нижний Новгород» – 6-9, «Зенит» – 6-9, «Енисей» – 6-9, «Зелена-Гура» – 6-10, «Автодор» – 4-11, «Цмокi-Мiнск» – 4-12. 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

 

 
Теги: Минск
 
 
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В воскресенье, 9 февраля, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ казанский УНИКС принимает дома «Цмокi-Мiнск».
 
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