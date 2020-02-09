|
Единая лига ВТБ. «ЦмокI-Мiнск» встречаются с УНИКСом
09.02.2020 13:01 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В воскресенье, 9 февраля, в рамках регулярного чемпионата
Польская «Зелена-Гура» сыграет на своей площадке с саратовским «Автодором».
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
Положение команд: «Химки» – 15-1, ЦСКА – 12-4, «Локомотив-Кубань» – 12-4,
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В воскресенье, 9 февраля, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ казанский УНИКС принимает дома «Цмокi-Мiнск».
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)