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Максим Плотников: «Минское «Динамо» поборется за чемпионство? Оно станет чемпионом»
09.02.2020 19:50 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Вратарь минского «Динамо» Максим Плотников уверен, что команда станет чемпионом в этом сезоне.
- За счет чего «Динамо» поборется за чемпионство в этом году?
– Чего поборется? Станет! За счет характера и за счет игры, – сказал Плотников на канале «ЧестнОК».
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Вратарь минского «Динамо» Максим Плотников уверен, что команда станет чемпионом в этом сезоне.
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