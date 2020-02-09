Максим Плотников: «Минское «Динамо» поборется за чемпионство? Оно станет чемпионом»

Источник материала: Tribuna.com

Вратарь минского «Динамо» Максим Плотников уверен, что команда станет чемпионом в этом сезоне.

- За счет чего «Динамо» поборется за чемпионство в этом году?

– Чего поборется? Станет! За счет характера и за счет игры, – сказал Плотников на канале «ЧестнОК».