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Максим Плотников: «Минское «Динамо» поборется за чемпионство? Оно станет чемпионом»

09.02.2020 19:50 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Вратарь минского «Динамо» Максим Плотников уверен, что команда станет чемпионом в этом сезоне.

- За счет чего «Динамо» поборется за чемпионство в этом году?

– Чего поборется? Станет! За счет характера и за счет игры, – сказал Плотников на канале «ЧестнОК».

 
 
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Вратарь минского «Динамо» Максим Плотников уверен, что команда станет чемпионом в этом сезоне.
 
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