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Козлов о нагрузках Гуренко: «Завтрак выходил сразу после тренировки, яичница не переваривалась даже»

09.02.2020 19:58 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Полузащитник минского «Динамо» Михаил Козлов на канале «ЧестнОК» рассказал о нагрузках Сергея Гуренко.

– Очень тяжелые нагрузки у Гуренко, очень. Думал в «Витебске» Ясинский гоняет, но Витальевич гоняет еще больше. Честно, тяжело очень.

- Что было самым тяжелым?

– Все было «вкусненькое». Завтрак выходил сразу после тренировки, яичница не переваривалась даже, – сказал Козлов.

 
Теги: Витебск
 
 
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Полузащитник минского «Динамо» Михаил Козлов на канале «ЧестнОК» рассказал о нагрузках Сергея Гуренко.
 
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