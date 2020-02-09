Козлов о нагрузках Гуренко: «Завтрак выходил сразу после тренировки, яичница не переваривалась даже»

Источник материала: Tribuna.com

Полузащитник минского «Динамо» Михаил Козлов на канале «ЧестнОК» рассказал о нагрузках Сергея Гуренко.

– Очень тяжелые нагрузки у Гуренко, очень. Думал в «Витебске» Ясинский гоняет, но Витальевич гоняет еще больше. Честно, тяжело очень.

- Что было самым тяжелым?

– Все было «вкусненькое». Завтрак выходил сразу после тренировки, яичница не переваривалась даже, – сказал Козлов.