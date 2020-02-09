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Козлов о нагрузках Гуренко: «Завтрак выходил сразу после тренировки, яичница не переваривалась даже»
09.02.2020 19:58 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Полузащитник минского «Динамо» Михаил Козлов на
– Очень тяжелые нагрузки у Гуренко, очень. Думал в «Витебске» Ясинский гоняет, но Витальевич гоняет еще больше. Честно, тяжело очень.
- Что было самым тяжелым?
– Все было «вкусненькое». Завтрак выходил сразу после тренировки, яичница не переваривалась даже, – сказал Козлов.
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Козлов о нагрузках Гуренко: «Завтрак выходил сразу после тренировки, яичница не переваривалась даже»
Полузащитник минского «Динамо» Михаил Козлов на канале «ЧестнОК» рассказал о нагрузках Сергея Гуренко.
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