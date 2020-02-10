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Милош Ржига: «Уровень КХЛ упал. Это очевидно»
10.02.2020 00:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер
«Почти все участники
Итоги турнира показали, что европейский хоккей на довольно высоком уровне. Да, у России было много молодых игроков, тем не менее.
Что случилось в КХЛ за несколько последних лет – не знаю. Я там уже года четыре не работаю. Но уровень упал. Это очевидно», – заявил Ржига.
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Главный тренер сборной Чехии Милош Ржига считает, что уровень КХЛ упал.
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