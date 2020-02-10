Милош Ржига: «Уровень КХЛ упал. Это очевидно»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер сборной Чехии считает, что уровень упал.

«Почти все участники Шведских игр , за исключением России, укомплектованы игроками из европейских лиг.

Итоги турнира показали, что европейский хоккей на довольно высоком уровне. Да, у России было много молодых игроков, тем не менее.

Что случилось в КХЛ за несколько последних лет – не знаю. Я там уже года четыре не работаю. Но уровень упал. Это очевидно», – заявил Ржига.

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