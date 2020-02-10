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Милош Ржига: «Уровень КХЛ упал. Это очевидно»

10.02.2020 00:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер сборной Чехии Милош Ржига считает, что уровень КХЛ упал.

«Почти все участники Шведских игр, за исключением России, укомплектованы игроками из европейских лиг.

Итоги турнира показали, что европейский хоккей на довольно высоком уровне. Да, у России было много молодых игроков, тем не менее.

Что случилось в КХЛ за несколько последних лет – не знаю. Я там уже года четыре не работаю. Но уровень упал. Это очевидно», – заявил Ржига.

Россия проиграла все 3 матча на Шведских играх и заняла последнее место

КХЛ стала быстрее и жестче. Топ-клубы хоть сегодня можно отправлять в НХЛ

 
 
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Главный тренер сборной Чехии Милош Ржига считает, что уровень КХЛ упал.
 
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