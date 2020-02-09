Квалификация ОИ-2022. Беларусь сыграет с командами Словакии, Австрии и Польши

Источник материала: Tribuna.com

Определились все 12 участников финальной олимпийской квалификации, которая пройдет с 27 по 30 августа 2020 года. Они поделены на три группы, их победители поедут на Игры-2022 в Пекине, где присоединятся к имеющим автоматические пропуска сборным Канады, Финляндии, России, Швеция, Чехии, США, Швейцарии, Германии и Китая.

В квалификационной группе «D» компанию сборным Словакии, Беларуси и Австрии составила команда Польши — как один из трех триумфаторов третьего раунда отбора наряду со сборными Словении и Венгрии, имеющий худший рейтинг ИИХФ.

Турнир в этом квартете пройдет в Словакии.