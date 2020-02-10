Лаптев, Хачериди, Милевский и еще 21 игрок отправятся вместе с брестским «Динамо» на второй тренировочный сбор в Турции

Источник материала: Tribuna.com

Тренерский штаб Брест определился со списком футболистов, которые 10 февраля отправятся на второй учебно-тренировочный сбор команды в Турции.

Предсезонную подготовку продолжат 23 игрока:

Вратари: Павлюченко, Игнатович, Наумович

Защитники: Витус, Веретило, Печенин, Хачериди, Павловец, Кики

Полузащитники: Бакай, Савицкий, Кривец, Нойок, Быков, Кисляк, Юзепчук, Васильев, Гордейчук, Милошевский

Нападающие: Лаптев, Милевский, Садовский, Шевченко

Ряд футболистов, вызванных в состав национальной сборной Беларуси, покинут расположение клуба на второй неделе сбора, сообщает пресс-служба «Динамо».

Второй учебно-тренировочный сбор основного состава «Динамо- пройдет в турецком городе Белек с 10 февраля по 23 февраля.

В рамках сбора клуб примет участие в трех товарищеских матчах. 14 февраля «Динамо» Брест сыграет против ФК (Львов). 18 февраля предстоит встреча с ФК «Каспий» (Актау). Завершится программа спаррингов 21 февраля матчем против ФК (Костанай).

Обаятельная белоруска – среди лучших в мире по фристайлу: отрывается на концертах, любит Короткевича, не ругает наших парней