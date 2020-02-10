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Лаптев, Хачериди, Милевский и еще 21 игрок отправятся вместе с брестским «Динамо» на второй тренировочный сбор в Турции

10.02.2020 14:14 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Тренерский штаб «Динамо» Брест определился со списком футболистов, которые 10 февраля отправятся на второй учебно-тренировочный сбор команды в Турции.

Предсезонную подготовку продолжат 23 игрока:

Вратари: Павлюченко, Игнатович, Наумович

Защитники: Витус, Веретило, Печенин, Хачериди, Павловец, Кики

Полузащитники: Бакай, Савицкий, Кривец, Нойок, Быков, Кисляк, Юзепчук, Васильев, Гордейчук, Милошевский

Нападающие: Лаптев, Милевский, Садовский, Шевченко

Ряд футболистов, вызванных в состав национальной сборной Беларуси, покинут расположение клуба на второй неделе сбора, сообщает пресс-служба «Динамо».

Второй учебно-тренировочный сбор основного состава «Динамо-Брест» пройдет в турецком городе Белек с 10 февраля по 23 февраля. 

В рамках сбора клуб примет участие в трех товарищеских матчах. 14 февраля «Динамо» Брест сыграет против ФК «Карпаты» (Львов). 18 февраля предстоит встреча с ФК «Каспий» (Актау). Завершится программа спаррингов 21 февраля матчем против ФК «Тобол» (Костанай).

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Теги: Брест
 
 
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Тренерский штаб «Динамо» Брест определился со списком футболистов, которые 10 февраля отправятся на второй учебно-тренировочный сбор команды в Турции.
 
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