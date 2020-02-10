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Лаптев, Хачериди, Милевский и еще 21 игрок отправятся вместе с брестским «Динамо» на второй тренировочный сбор в Турции
10.02.2020 14:14 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Тренерский штаб
Предсезонную подготовку продолжат 23 игрока:
Вратари: Павлюченко, Игнатович, Наумович
Защитники: Витус, Веретило, Печенин, Хачериди, Павловец, Кики
Полузащитники: Бакай, Савицкий, Кривец, Нойок, Быков, Кисляк, Юзепчук, Васильев, Гордейчук, Милошевский
Нападающие: Лаптев, Милевский, Садовский, Шевченко
Ряд футболистов, вызванных в состав национальной сборной Беларуси, покинут расположение клуба на второй неделе сбора, сообщает пресс-служба «Динамо».
Второй учебно-тренировочный сбор основного состава «Динамо-
В рамках сбора клуб примет участие в трех товарищеских матчах. 14 февраля «Динамо» Брест сыграет против ФК
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Лаптев, Хачериди, Милевский и еще 21 игрок отправятся вместе с брестским «Динамо» на второй тренировочный сбор в Турции
Тренерский штаб «Динамо» Брест определился со списком футболистов, которые 10 февраля отправятся на второй учебно-тренировочный сбор команды в Турции.
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