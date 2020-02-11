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Премьер-министр Украины сообщил об идее проведения совместной Олимпиады с Беларусью
11.02.2020 19:08 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сказал, что правительство продолжает работать над идеей проведения в Украине Олимпийских игр.
Гончарук сообщил об идее проведения совместной Олимпиады с Беларусью.
«По моему мнению, эта идея точно заслуживает глубокого изучения. Правительство сейчас работает над тем, чтобы изучить эту ситуацию с разных точек зрения и предложить концепт нашим партнерам, если эта инициатива в ближайшее время может быть реализована.
Это – важный и ответственный имиджевый шаг. Такие масштабные проекты способствуют инфраструктурному обновлению государства, росту туристической привлекательности и национального престижа в мире в целом.
Нам нужен определенный план, что мы, скажем, готовы за 3-4 года все построить, и тогда можем быть в очереди и принять Олимпиаду. Мы должны быть амбициозными», – сказал Гончарук.
Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский предложил изучить возможности Украины, опыт Беларуси и других стран, а также отметил, что подготовка к столь масштабным событиям занимает 5−10 лет.
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Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сказал, что правительство продолжает работать над идеей проведения в Украине Олимпийских игр.
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