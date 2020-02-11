Премьер-министр Украины сообщил об идее проведения совместной Олимпиады с Беларусью

Источник материала: Tribuna.com

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сказал, что правительство продолжает работать над идеей проведения в Украине Олимпийских игр.

Гончарук сообщил об идее проведения совместной Олимпиады с Беларусью.

«По моему мнению, эта идея точно заслуживает глубокого изучения. Правительство сейчас работает над тем, чтобы изучить эту ситуацию с разных точек зрения и предложить концепт нашим партнерам, если эта инициатива в ближайшее время может быть реализована.

Это – важный и ответственный имиджевый шаг. Такие масштабные проекты способствуют инфраструктурному обновлению государства, росту туристической привлекательности и национального престижа в мире в целом.

Нам нужен определенный план, что мы, скажем, готовы за 3-4 года все построить, и тогда можем быть в очереди и принять Олимпиаду. Мы должны быть амбициозными», – сказал Гончарук.

Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский предложил изучить возможности Украины, опыт Беларуси и других стран, а также отметил, что подготовка к столь масштабным событиям занимает 5−10 лет.