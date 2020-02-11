Сборная Беларуси в финальном раунде Кубка федерации сыграет с Бельгией и Австралией

Источник материала: Tribuna.com

В Будапеште прошла жеребьевка Кубка федерации. Женская сборная Беларуси сыграет Бельгией и Австралией в финальном Кубка федерации.

Группа «В»: Австралия, Беларусь, Бельгия.

Сборные между собой проведут по три матча: два одиночных. Победитель группы выходит в полуфинал, где сыграет с лучшей командой группы «D» (Чехия, Швейцария, Германия).

Финал на грунте пройдет в Будапеште с 14 по 19 апреля.