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Сборная Беларуси в финальном раунде Кубка федерации сыграет с Бельгией и Австралией
11.02.2020 21:09 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В Будапеште прошла жеребьевка Кубка федерации. Женская сборная Беларуси сыграет Бельгией и Австралией в финальном Кубка федерации.
Группа «В»: Австралия, Беларусь, Бельгия.
Сборные между собой проведут по три матча: два одиночных. Победитель группы выходит в полуфинал, где сыграет с лучшей командой группы «D» (Чехия, Швейцария, Германия).
Финал на грунте пройдет в Будапеште с 14 по 19 апреля.
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