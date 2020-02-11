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Греко-римская борьба. Негода выиграл чемпионат Европы
11.02.2020 22:23 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусский борец Максим Негода (до 63 кг) выиграл золото чемпионата Европы.
В финале спортсмен победил россиянина Ибрагима Лабазанова.
Борьба спортивная (до 63 кг)
Чемпионат Европы
Рим (Италия), 11 февраля
Мужчины
1. Максим Негода (Беларусь)
2. Ибрагим Лабазанов (Россия)
3. Эрик Торба (Венгрия) и Ленур Темиров (Украина).
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Белорусский борец Максим Негода (до 63 кг) выиграл золото чемпионата Европы.
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