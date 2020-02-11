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Греко-римская борьба. Негода выиграл чемпионат Европы

11.02.2020 22:23 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Белорусский борец Максим Негода (до 63 кг) выиграл золото чемпионата Европы.

В финале спортсмен победил россиянина Ибрагима Лабазанова.

Борьба спортивная (до 63 кг)

Чемпионат Европы

Рим (Италия), 11 февраля

Мужчины

1. Максим Негода (Беларусь)

2. Ибрагим Лабазанов (Россия)

3. Эрик Торба (Венгрия) и Ленур Темиров (Украина).

 
 
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Белорусский борец Максим Негода (до 63 кг) выиграл золото чемпионата Европы.
 
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