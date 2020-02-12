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Михаил Стефанович: «Было эмоциональное собрание, что ни в коем случае нельзя отдавать четвертую игру рижскому «Динамо»
12.02.2020 10:05 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Форвард минского
– Три раза в сезоне им проиграли, было эмоциональное собрание, что ни в коем случае нельзя отдавать четвертую игру. Плюс – это принципиальный матч между странами.
- Сегодня ваше звено вновь отличилось. Начиная с матча в Екатеринбурге забиваете в каждом матче. В чем секрет того, что звено заиграло лучше, чем это было раньше?
– Может просто сыгрались, команда рассчитывает на нас, как на лидеров. Но
- Вы подрались с Джериньшем. Из-за чего возникла перепалка?
– Я немного грязно сыграл против защитника, второй игрок сразу прибежал, и мне ничего не оставалось, кроме как сбросить перчатки, – сказал Стефанович.
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Михаил Стефанович: «Было эмоциональное собрание, что ни в коем случае нельзя отдавать четвертую игру рижскому «Динамо»
Форвард минского «Динамо» Михаил Стефанович подвел итоги матча регулярного сезона КХЛ против рижских одноклубников (2:1).
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