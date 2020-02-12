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Михаил Стефанович: «Было эмоциональное собрание, что ни в коем случае нельзя отдавать четвертую игру рижскому «Динамо»

12.02.2020 10:05 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Форвард минского «Динамо» Михаил Стефанович подвел итоги матча регулярного сезона КХЛ против рижских одноклубников (2:1).

– Три раза в сезоне им проиграли, было эмоциональное собрание, что ни в коем случае нельзя отдавать четвертую игру. Плюс – это принципиальный матч между странами.

- Сегодня ваше звено вновь отличилось. Начиная с матча в Екатеринбурге забиваете в каждом матче. В чем секрет того, что звено заиграло лучше, чем это было раньше?

– Может просто сыгрались, команда рассчитывает на нас, как на лидеров. Но Андрей Костицын сегодня без меня и Жени (Ковыршина) на льду забил.

- Вы подрались с Джериньшем. Из-за чего возникла перепалка?

– Я немного грязно сыграл против защитника, второй игрок сразу прибежал, и мне ничего не оставалось, кроме как сбросить перчатки, – сказал Стефанович.

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Форвард минского «Динамо» Михаил Стефанович подвел итоги матча регулярного сезона КХЛ против рижских одноклубников (2:1).
 
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