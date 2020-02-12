Одиннадцатиклассник Заелицкой школы Иван Алехна в областном этапе олимпиады по физкультуре завоевал диплом 3-й степени

Источник материала: Радзiма





Одиннадцатиклассник Заелицкой школы Иван Алехна — один из тех наших ребят, кто участвовал в областном этапе олимпиады по предмету «Физическая культура и здоровье». Из Могилёва он привез диплом 3-й степени.

Мы встретились с Иваном и его учителем Галиной Юхневич, чтобы поговорить, конечно же, о спорте, здоровом образе жизни и о том, как стать призером олимпиады и как этого призера вырастить. В разговоре, правда, выяснилось, что не спортом единым живет ученик Заелицкой школы. Оказывается, Иван Алехна с пятого класса на сцене — школьной и местного Центра культуры, говорит, и песни пел, и ведущим был, и на выездные концерты ездил… К публике привык, волнение перед выступлениями научился утихомиривать, уверенность в своих силах приобрел. Кстати, эти его качества — спокойствие и уверенность — отмечает и учитель: «Я переживаю, а Ваня всегда меня успокаивает: «Не волнуйтесь, Галина Владимировна, всё хорошо, я всё сделаю». На областной олимпиаде, правда, волнение присутствовало, говорит Ваня, но совсем немного и только до того момента, как начинал выполнять задание, будь то теория или практика. «Дальше сосредотачивался, делал всё, насколько могу, старался, но не думал, что в итоге займу призовое место, — признается старшеклассник и добавляет: — Конечно, было приятно».

Кстати, опыта олимпиад — районных — у Ивана тоже хватает, проверял свои знания в разных сферах. Тройка любимых школьных предметов (и тут я в очередной раз удивилась и порадовалась, какая разносторонняя у нас молодежь) — физика, математика и «физкультуру, конечно, люблю!». Ну а в спорте предпочтение отдает футболу, хотя с удовольствием играет в волейбол, плавает, бегает, занимается на турниках, если есть время — ездит с другом в Глуск в тренажерный зал, а при подходящей погоде обязательно выберется на лыжную прогулку или покатается на коньках… Даже сейчас, в одиннадцатом классе, на физкультуру в день выделяет два-три часа.

А ведь когда было ему 11—12 лет, признается Иван, он по четыре — шесть часов проводил за компьютерными играми. И в какой-то момент понял: такое увлечение гаджетами, компьютерами никак не на пользу, нужно что-то изменить в своей жизни. Вот тогда-то и подружился по-настоящему со спортом.

Как же вырастить чемпиона? Галина Владимировна убеждена, что ко всякому делу у человека есть талант, а педагог его развивает и приводит к определенным результатам: «У Ивана спортивный талант, думаю, заложен на генетическом уровне. Я веду у них физкультуру с 3-го класса. Он никогда не просиживал уроки на скамейке, ни разу не пропускал тренировки без уважительных причин, всегда находил время на дополнительные занятия. Мне же как учителю хочется передать детям всё то, что люблю и умею сама. Условия у нас в школе хорошие: зал, мячи, другой инвентарь, в бассейн детей возим. Конечно, потенциал можно так и не развить, но Ваня — увлеченный человек, он стремится к самореализации. К олимпиаде готовились серьезно, на каникулах встречались каждый день. Много внимания уделили и теоретической стороне: чтобы пройти этот тур, нужно многое знать, многое прочитать. Но подчеркну, что за 2—3 месяца эту всю информацию не освоишь, ученик должен интересоваться, владеть ею с детства, постоянно пополняя знания. У Вани эта база тоже есть».

Оксана ВАСИЛЕВСКАЯ

Фото Анны АВТУХОВОЙ