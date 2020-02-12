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Как на селе поддерживают здоровый образ жизни

12.02.2020 — Новости Спорта | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Как на селе поддерживают здоровый образ жизни

Отрадно, что здоровый образ жизни не чужд как городским жителям, так и сельчанам, у которых тоже есть возможности для занятия спортом.

В этом можно было убедиться, глядя на то, как в едином спортивном порыве жители сельсоветов района приняли активное участие в спортландиях, прошедших 31 января на базе учреждений образования, расположенных на их территориях.

В спортивных состязаниях участвовали команды школ, состоящие из учащихся и работников учреждений образования, и сборные сельсоветов. Команды с большим азартом проходили полосы препятствий, соревновались в различных эстафетах и конкурсах, рассчитанных на разные виды двигательной активности. От происходящего на спортивной площадке не остались в стороне и болельщики, которые активно помогали своим командам, то и дело подбадривая и поддерживая их.

В этот раз команды удивляли компетентное жюри, в состав которого вошли представители ФСК «Урожай», не только своей физической подготовкой и волей к победе, но и веселыми речевками, ярким флешмобом. К слову, все продемонстрировали спортивную выдержку и взаимовыручку. В спортивных залах царил соревновательный дух, а азарту участников можно было только позавидовать.
По итогам состязаний команды награждены дипломами и сладкими призами. Как правило, спортивно-массовые мероприятия такого рода – это отличная возможность приобщиться к здоровому образу жизни, весело и с пользой провести время, получить заряд положительных эмоций, а также укрепить здоровье.

Как на селе поддерживают здоровый образ жизни
Как на селе поддерживают здоровый образ жизни

Наталья МАКСИМОВА

 
 
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Отрадно, что здоровый образ жизни не чужд как городским жителям, так и сельчанам, у которых тоже есть возможности для занятия спортом. В этом можно...
 
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