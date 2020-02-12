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Кубок Италии. 1/2 финала. «Интер» сыграет с «Наполи», в четверг «Милан» примет «Ювентус»
12.02.2020 16:31 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В первых полуфинальных матчах Кубка Италии «
Кубок Италии
1/2 финала
Первые матчи
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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В первых полуфинальных матчах Кубка Италии «Интер» сыграет с «Наполи», в четверг «Милан» примет «Ювентус».
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